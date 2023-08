Mali-Russie : L’avenir de la coopération militaire est prometteur - abamako.com

Mali-Russie : L'avenir de la coopération militaire est prometteur Publié le mercredi 2 aout 2023 | L'Essor

Les résultats obtenus en deux ans sont éloquents. Lors de leur rencontre au sommet de Saint-Pétersbourg, les deux chefs d'État, le colonel Assimi Goïta et Vladimir Poutine, ont estimé que la direction prise par cette coopération militaire est bonne



Le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara, a fait le point de sa participation au 2è Sommet Russie-Afrique organisé la semaine dernière à Saint-Pétersbourg. Le colonel Camara a expliqué que la première visite du président de la Transition à ce grand rendez-vous depuis son investiture en juin 2021 est une preuve de l'importance de nos relations avec la Russie.

Cette relation multidimensionnelle est portée principalement par le regain récent dans le domaine de la coopération en matière de défense et de sécurité, a précisé le ministre en charge de la Défense. «La décision de renforcer la coopération militaire avec la Russie a été prise à la suite de la rectification, lorsque les autorités ont abouti au constat d'échec des multiples missions internationales, dont la présence au Mali depuis 10 ans a contribué à l'aggravation et à l'expansion de la menace terroriste»>, a justifié le colonel Camara.

Il ajoutera qu'aujourd'hui, les populations maliennes approuvent cette coopération sincère, fiable et efficace qui se déroule dans un esprit gagnant-gagnant et dans le respect strict des trois principes qui guident l'action publique au Mali. Le ministre en charge de la Défense a assuré que les résultats obtenus en deux ans sont éloquents. «Aujourd'hui, les deux chefs d'État ont estimé que la direction de cette coopération militaire est bonne et ont décidé de poursuivre les actions communes pour la stabilité et le bonheur du Mali», a-t-il relevé.

«L'avenir est prometteur en ce qui concerne la coopération militaire avec la Russie. D'ores et déjà, nous nous félicitons de l'augmentation des bourses pour les stagiaires militaires maliens auprès de la Russie de près de 50%, et en termes d'équipements et de renforcement des capacités, la partie russe nous a assurés de sa constante disponibilité. Nous pouvons dire que dans l'ensemble le meilleur est à venir», a conclu le ministre Camara.

Envoyé spécial