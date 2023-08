Mines : le Mali va enquêter sur les exportations illégales de l’or par ses aéroports - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Mines : le Mali va enquêter sur les exportations illégales de l’or par ses aéroports Publié le mercredi 2 aout 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par A S

Cérémonie d`Inauguration de la mine d`or de Kofi

Bamako, le 24 Avril 2015, a eu lieu la cérémonie d`inauguration de la mine d`or de Kofi Tweet

Cette annonce a été faite le mardi 1er août 2023 par Assane Sidibé, président de la commission des mines, de l’énergie et de l’eau du Conseil National de Transition lors d’un atelier d’immersion sur le code minier et contenu local en République du Mali organisé par le CNT



Au cours de cet atelier, le président Assane Sidibé a affirmé que l’exportation frauduleuse de l’or malien se fait en complicité de certains autorités maliennes. ’’ Et pourtant il y a la douane, la police et la gendarmerie, cela est incompréhensible et le CNT a commencé des enquêtes dans ce sens pour arrêter ce phénomène ’’, a-t-il ajouté



Aussi, plus d’une vingtaine d’innovations majeures ont été apportées dans le nouveau avant-projet de loi du code minier pour une réponse adéquate aux difficultés sur le plan de la recherche et l’exploitation des ressources. Ce qui permettra de maximaliser le profit de l’État.



M.S