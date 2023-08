Mali: le général Mody, une figure de la junte nigérienne, arrive à Bamako - abamako.com

Mali: le général Mody, une figure de la junte nigérienne, arrive à Bamako Publié le mercredi 2 aout 2023 | AFP

Une figure de la junte au pouvoir au Niger, le général Salifou Mody, est arrivé mercredi au Mali dont les dirigeants militaires se sont solidarisés avec leurs homologues nigériens face aux pressions internationales, ont indiqué deux hauts responsables.



Le général Mody, ancien chef d'état-major des Armées limogé en avril et membre du groupe de militaires qui viennent de prendre la tête du Niger par la force, s'est déplacé chez le voisin malien à la tête d'une délégation, ont dit sous le couvert de l'anonymat un haut responsable nigérien et un haut responsable sécuritaire malien. Ces sources n'ont pas détaillé l'objet de cette visite. Celle-ci intervient alors que la junte nigérienne fait face aux pressions d'une partie de la communauté internationale et à la menace d'un éventuel recours à la force de la part de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) si elle ne rétablit pas le président renversé Mohamed Bazoum dans ses fonctions d'ici à dimanche. Les chefs d'état-major des pays membres de la Cédéao se réunissent de mercredi à vendredi au Nigeria. Une délégation de la Cédéao, conduite par le Nigérian Abdulsalami Abubakar, est par ailleurs attendue mercredi au Niger. Les juntes qui se sont également emparées du pouvoir par la force au Mali et au Burkina Faso en 2020 et 2022 ont prévenu lundi dans un communiqué conjoint qu'elles considéreraient une intervention militaire au Niger comme une "déclaration de guerre" contre leur propre pays. Les trois pays sahéliens ont en commun de payer un lourd tribut à la propagation jihadiste et à l'insécurité.