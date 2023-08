Brèves : Niger, fin d’une série de putschs ou baroud d’honneur pour la Cédéao ? - abamako.com

© aBamako.com par Dr

Sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation politique au Niger

Participation du Président de la République, S.E.M Alassane OUATTARA, au Sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation politique au Niger, ce dimanche 30 juillet 2023, à Abuja.

Niger, fin d’une série de putschs ou baroud d’honneur pour la Cédéao ?



Après le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, le Niger est à son tour touché par la contagion du coup d’Etat. Après avoir annoncé la destitution du président élu, Mohamed Bazoum, les militaires font face à la colère de la Cédéao. En effet, dans la gestion du cas nigérien, les dirigeants de l’organisation sous-régionale comptent mettre fin à la série de prises du pouvoir par les armes. Pour ce faire, ils ont brandi plusieurs sanctions sévères, dont une possible intervention militaire et exigé le rétablissement du président déchu. Après des sanctions similaires contre les auteurs du coup de force au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, est-ce le dernier baroud d’honneur de la Cédéao ou un véritable point de départ pour la fin d’une litanie de putschs ?



Assimi, partisan du pire et du meilleur



En marge du Sommet Russie-Afrique auquel il a pris part aux côtés de plusieurs de ses pairs africains, Assimi Goïta s’est entretenu avec la colonie malienne installée en Russie. Au cours de leurs échanges, le président de la Transition a invité ses compatriotes à se serrer davantage la ceinture en cette période de crise mondiale. Il a par ailleurs demandé aux étudiants de revenir investir au Mali à l’issue de leurs études peu importe les opportunités d’investissement du pays. “Peu importe les conditions dans lesquelles vous retrouverez le pays, ne vous découragez pas de revenir y investir. Vous devez avoir à l’esprit que si l’on retrouve sa famille en train de manger du son comme repas, on ne l’abandonne pas. On l’aide plutôt à faire de ce son du riz au gras pour le consomme ensemble”, a-t-il invité tout en se montrant un fervent partisan de l’expression “le pire et le meilleur”.





La Russie fait comprendre qu’elle avait des invités d’honneur lors du Sommet Russie-Afrique



Le Sommet Russie-Afrique tenu en fin de semaine passée a été une tribune d’expression de soucis et de promesses de solutions. Pour sa part, le pays hôte, la Russie a fait comprendre qu’elle recevait des invités d’honneur parmi les autres invités. Ceux-ci sont au nombre de six pays sur le continent africain. Il s’agit du Mali, du Burkina Faso, du Zimbabwe, de l’Erythrée, de la Somalie et de la République centrafricaine. A ces six pays, le président russe a promis, dans les mois à venir, la livraison gratuite de 25 000 à 50 000 tonnes de céréales au moment où une crise alimentaire est prédite en Afrique en raison de la situation conflictuelle entre l’Ukraine et la Russie qui menacerait l’approvisionnement du continent en céréales.



Rassemblées par



Alassane Cissouma