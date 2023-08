Harouna Barry, Enseignant Chercheur : « Fichez la paix à Assimi, Sadio et autres ! » - abamako.com

Harouna Barry, Enseignant Chercheur : « Fichez la paix à Assimi, Sadio et autres ! » Publié le mercredi 2 aout 2023 | Mali Tribune

Qu’ils nous fichent la paix, les USA, ils ne sanctionnent que les patriotes, ils abhorrent ceux que nous adorons, ils craignent ceux que nous célébrons, ils combattent ceux que nous protégeons, ils fuient ce que nous suivons, ils maudissent ceux que nous bénissons, leurs démons sont nos messies.







Qu’ils nous fichent la paix, les USA, ils ne sanctionnent que les patriotes, ils ciblent ceux qui sont dans nos cœurs, ils enchainent ceux que nous déchainons, ils découragent ceux que nous encourageons, ils diabolisent ceux que nous chérissons, leurs ennemis sont nos amis. Qu’ils fichent la paix les USA, ils ne sanctionnent que les patriotes, ils applaudissent ceux que nous huons, ils honorent ceux que nous lapidons, adoubent ceux que nous honnissons, ils aiment ceux que nous crucifions, leurs héros sont nos pleutres.



Qu’ils nous fichent la paix, les USA, ils ne sanctionnent que les patriotes, ils isolent ceux que nous rejoignons, ils se débarrassent ceux que nous embrassons, ils construisent un enfer que nous déconstruisons, ils massacrent la vie à la prospérité de laquelle nous nous consacrons, leurs fleurs provoquent nos pleurs.



Qu’ils nous fichent la paix, les USA, ils ne sanctionnent que les patriotes, ils font leur job et affaires, nous défendons notre patrie, ils dominent nous nous libérons, ils embastillent nous prenons toutes les bastilles, ils assassinent l’espoir, nous faisons fleurir les champs d’espoir, ils proclament libertés et droits nous les réclamons, leurs valeurs massacrent la valeur.



Qu’ils nous fichent la paix, les USA, ils ne sanctionnent que les patriotes, avec l’Angleterre et la France, ils ont créé l’enfer libyen, ils ont fait l’Afghanistan et Chili, ils ont fait l’Ukraine et le sahel, ils ont fait le Vietnam et la Palestine, ils inventent des règles qu’ils ne s’appliquent pas, ils mènent une double vie sous un double étendard.



Qu’ils nous fichent donc la paix, les USA, ils ne sanctionnent que les patriotes, ils ont la phobie des ancêtres du futur, ils détestent ceux qui ont la faux contre le feu, ils gagnent l’humanité, s’ils gagnent nous sommes perdus, s’ils gagnent l’humanité se désertifiera, si nous gagnons, l’amour écrasera la haine, si nous gagnons nous serons les ancêtres du futur.



Harouna Barry



Enseignant chercheur