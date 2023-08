Ça se passe au Grin : Macron a défait la France en Afrique - abamako.com

Ça se passe au Grin : Macron a défait la France en Afrique Publié le mercredi 2 aout 2023 | Mali Tribune

Selon les membres du grin, le président Emmanuel Macron a défait l’image de la France en Afrique, plus particulièrement en Afrique de l’Ouest. Ils témoignent que les récents coups d’Etat militaires et les soulèvements anti-français dans certains pays d’Afrique sont les effets de la mauvaise politique du président Macron à l’égard de ce vieux continent.



Les affronts à la politique française seraient, aux yeux des membres, l’illustration d’un sentiment anti-français bien ancré en Afrique de l’Ouest, ressenti par une majorité de la population qui rejetterait la présence française sous toutes ses formes (militaires, en premier lieu, mais aussi diplomatique et économique).



En effet, le sentiment anti-français s’est développé en Afrique ces derniers temps au même titre que celui anti-occidental avec plus de haine. C’est ce qui explique le phénomène des coups d’Etat qui mine aujourd’hui l’Afrique. Toutefois, les membres admettent ne pas être surpris par le coup d’Etat au Niger et pensent qu’il y en aura d’autres.



Pour eux, c’était probable après ceux des pays voisins comme le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Le hic, selon eux, c’est que Macron n’a pas su réaliser une politique qui réponde à l’aspiration de la nouvelle génération consciente africaine. “Au lieu de cela, il continue avec cette politique obsolète qui est toujours perçue par les Africains comme une forme de colonisation qui ne dit pas son nom”, argumentent-ils.



Au grin, les membres pensent que c’est la Russie qui profitera le plus de l’inexpérience politique de Macron en Afrique car, ajoutent-ils, la Russie a tout le temps vu les Africains comme des partenaires égaux, responsables et non des esclaves.



Ibrahima Ndiaye