Parlement des enfants : 65 parlementaires outillés par l’Unicef - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Parlement des enfants : 65 parlementaires outillés par l’Unicef Publié le mercredi 2 aout 2023 | Mali Tribune

Tweet

Samedi dernier a eu lieu la clôture de l’atelier de renforcement de capacité des membres du Parlement des enfants. Au total, ce sont 65 parlementaires qui ont été outillés en technique de plaidoyer et d’interviews médiatiques par l’Unicef en partenariat avec la direction nationale de la promotion de la femme de l’enfant et de la famille.







Cet atelier a permis aux jeunes aux jeunes parlementaires de renforcer leurs aptitudes en communication interpersonnelle, d’avoir des techniques basiques pour faire passer leurs messages de plaidoyer aux décideurs, aux leaders, parents et aux médias.



Durant une semaine de formation, les enfants parlementaires des onze régions et du district de Bamako ont développé un plan qui les guidera tout long de leur mandat afin de promouvoir et de contribuer à la réalisation des droits de chaque fille et garçon.



Tout au long de cet atelier, les enfants parlementaires ont choisi l’éducation comme thème de plaidoyer. Ils ont décliné leur plan de plaidoyer selon les réalités de leurs régions respectives en identifiant les besoins, des alliés avec lesquels ils vont travailler, des activités et des délais pour leur mise en œuvre, afin d’ici à la fin de leur mandat ils puissent apporter un changement dans la vie des enfants de leurs régions, communes et quartiers.



Dans son discours de clôture, le président du Parlement des enfants, Imarrane Ag Mohamed, a remercié les partenaires qui n’ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet atelier pour le grand bonheur des enfants afin qu’ils puissent exprimer leurs besoins en matière d’éducation.



La représentante par intérim d’Unicef-Mali, Andrea Berther, a remercié tous les partenaires parmi lesquels les ministères de l’Education nationale, de la Santé, de la Communication et de la Promotion de la femme de l’enfant et de la famille pour la bonne tenue dudit atelier.



Ousmane Mahamane