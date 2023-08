Seydou Mamadou Coulibaly - abamako.com

Publié le mercredi 2 aout 2023 | Le Katois

Conférence du district du Mouvement Benkan, le pacte citoyen.

Bamako, le 18 février 2023. La Maison des Aînés a servi de cadre à une rencontre du Mouvement Benkan, le pacte citoyen; rencontre dénommée Conférence du district au cours de laquelle le président Seydou Mamadou Coulibaly a échangé avec les coordinations de son mouvement des 6 communes de Bamako.





Le patron de Cira-Mali, candidat déclaré à la prochaine présidentielle a certes compris qu'il ne sert à rien de courir, mieux vaut partir à point. En effet, après un démarrage précoce et en trombe de sa campagne électorale, il est actuellement en rétrogradation de vitesse, plus visible sur les réseaux sociaux que sur le terrain. Espérons que ce temps de pause lui sera profitable pour plus de réflexion afin d'affiner sa stratégie à l'approche de l'échéance électorale.



Le katois