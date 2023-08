Industrie : Tomota rattrapé par l’HUICOMA - abamako.com

Industrie : Tomota rattrapé par l'HUICOMA Publié le mercredi 2 aout 2023 | La Sirène

L`Huicoma de Koulikoro

Alou Tomota: le patron de l'Huicoma est interpellé de toute part depuis quelque temps par des sorties médiatiques. On se souvient que lorsque Choguel Kokalla Maïga a été nommé Premier ministre, l'un des hommes d'affaires qu'il est allé voir est Tomota. Les habitants de la ville de Koulikoro avaient nourri beaucoup d'espoir au sujet de cette rencontre dont le but était de remettre sur pied l'usine. Jusqu'à présent rien a été fait pour la relance de l'usine qui a été attribuée à Tomota pour une bouchée de pain.

Las d'attendre, des cadres et hauts responsables déçus par le bradage de l'Huicoma sortent de l'ombre pour expliquer les dessous politiques de cette privatisation. Selon un haut cadre dont le vocal a circulé sur les réseaux sociaux, l'Huicoma n'était pas une usine en crise au moment où les autorités politiques l'ont mis en vente sous Alpha Oumar Konaré. Rien que le patrimoine foncier de l'entreprise était estimé à des milliards, mais les vautours qui ont procédé à la privatisation l'ont eu à vil prix, au grand dam des employés.



Notre source a expliqué comment le bradage de l'usine a été suivi de la dilapidation des produits comme la graine de coton. Au lieu de produire de l'huile, la graine de coton du Mali a été exportée vers le Sénégal et d'autres destinations. Résultat, le Mali ne produit plus d'huile, exposant la population à des dangers sanitaires liés à l'arrivée sur le marché de l'huile non raffinée des huileries indépendantes. Cette situation a aussi eu des le conséquences pour la CMDT. «rQuand j'ai été nommé PDG de la CMDT en fin décembre 2013, une de mes batailles juridiques les plusrudes était de récupérer HUICOMA. J'avais réussi à récupérer tous les titres fonciers dont parle le narrateur après 2 tours au tribunal du commerce de Bamako, 2 tours à la Cour d'appel de Bamako, un re tour inattendu au tribunal de la C es Commune 4 et une première S << manche à la Cour suprême »>, a ré-t vélé Kalifa Sanogo, l'ancien PDG de la CMDT.. L'ancien patron de la CMDT a fait savoir qu'en cette phase, Tomota avait tout essayé avec l'argent.



Il a demandé à Diawara de la SE de dire au Président IBK d'appeler Tanpily, alors président de la Cour suprême, lui "dire le droit "dans cette ultime étape. « J'avais mis en Dépôt à terme (DAT) 5 milliards de francs CFA pour relancer HUICOMA sans recours à l'Etat. Le président, paix à son âme, n'y a pas accordé l'attention requise. Contre toute logique et malgré les recommandations du juge rapporteur, parce que le dossier était clair et limpide, les 3 magistrats qui siégeaient le matin, étaient tous absents l'après-midi pour le délibéré qui nous a été remis par la secrétaire du greffe, après constat de l'absence des 3 magistrats siégeant pour cause inconnue », révèle -t-il.



Malheureusement, la CMDT venait de perdre cette dernière étape selon Kalfa Sanogo. Le syndicat des travailleurs HUICOMA suivait de près les différentes péripéties et avait rendu une visite de félicita- tions et d'encouragement à l'ancien PDG de la CMDT, après les étapes de la Cour d'appel. « Je dois féliciter le président Diallo de la Cour d'appel à l'époque des faits et la directrice des affaires juridiques et du contentieux de la CMDT qui ont résisté bravement aux multiples tentatives de corruption financières de Me Lamissa Coulibaly, l'avocat de Tomota. Mais, en aucun moment, celui qui parle dans l'audio ne s'est signalé à moi pendant mes deux ans à la CMDT », a-t-il indiqué. e Dougoufana Kéita