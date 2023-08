Niger: la Russie appelle au "dialogue" pour éviter une "dégradation de la situation" - abamako.com

Niger: la Russie appelle au "dialogue" pour éviter une "dégradation de la situation" Publié le mercredi 2 aout 2023 | AFP

La Russie a appelé mercredi au "dialogue" pour éviter une "dégradation de la situation" au Niger, pays sahélien déstabilisé par un coup d'Etat militaire survenu la semaine dernière, mettant en garde contre toute intervention armée étrangère.

"Nous considérons qu'il est extrêmement important de ne pas permettre une nouvelle dégradation de la situation dans le pays, nous pensons qu'il est urgent d'organiser un dialogue national pour rétablir la paix civile, assurer la loi et l'ordre", a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova, citée par les agences de presse russes. Selon elle, les "problèmes africains (nécessitent) des solutions africaines" et la "menace de recourir à la force contre un Etat souverain ne contribuera pas à désamorcer les tensions et à résoudre la situation dans le pays". "Nous espérons que des efforts seront déployés par l'intermédiaire de l'Union africaine et des organisations régionales", a encore ajouté Mme Zakharova. Un coup d'Etat au Niger, mené par le général Abdourahamane Tiani, a renversé le président élu Mohamed Bazoum la semaine dernière. Le général Tiani a justifié ce putsch par "la dégradation de la situation sécuritaire" dans un pays miné par la violence de groupes jihadistes.