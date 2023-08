Communiqué du Conseil des Ministres du mercredi 02 août 2023 - abamako.com

Le Conseil des Ministres s’est réuni en session ordinaire, le mercredi 02 août 2023,

dans sa salle de délibérations au Palais de Koulouba sous la présidence du Colonel

Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat.

Après examen des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a :

- adopté des projets de texte ;

- et entendu des communications



AU CHAPITRE DES MESURES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES



Sur le rapport du ministre de l’Elevage et de la Pêche, le Conseil des Ministres a adopté des projets de texte relatifs à la création, à l’organisation, aux modalités de fonctionnement et au cadre organique du Projet de Développement Durable des Exploitations Pastorales au Sahel-Mali.



Le secteur agro-pastoral est un maillon essentiel de notre économie grâce à son apport

en termes de création d’emplois et de richesses. Il emploie une grande partie de la

population rurale et contribue pour près de 15% au Produit Intérieur Brut participant

ainsi à l’atteinte de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle.



Malgré cette importance économique, le sous-secteur est confronté à des difficultés d’ordre génétique, sanitaire et alimentaire. Cette situation se traduit par une précarité et une faible productivité des systèmes pastoraux de production et une migration du cheptel vers les pays côtiers bénéficiant de meilleures conditions climatiques.



C’est pour apporter une réponse à ces contraintes et pour promouvoir l’élevage, que le Gouvernement et la Banque Islamique de Développement ont initié le Projet de Développement Durable des Exploitations Pastorales au Sahel.



Les projets de texte adoptés créent sous forme de service rattaché, le Projet de Développement Durable des Exploitations Pastorales au Sahel Mali, avec pour mission de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des pasteurs et des agropasteurs par une optimisation des conditions d’alimentation, d’abreuvement du cheptel et un contrôle accru des maladies transfrontalières du bétail.



AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS



1. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a informé le Conseil des Ministres des conclusions de la participation de la délégation malienne au 2ème Sommet Russie-Afrique.



A l’invitation des plus hautes autorités de la Fédération de Russie, Son Excellence, le Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat, a participé au 2ème Sommet Russie-Afrique tenu à Saint-Pétersbourg du 27 au 30 juillet 2023. Au cours de son séjour, le Chef de l’Etat a pris part aux séquences officielles du Sommet politique et du Forum économique et humanitaire.



Le Président de la Transition a également eu des rencontres bilatérales avec ses homologues, y compris Son Excellence Monsieur Vladimir POUTINE, Président de la Fédération de Russie, qui a, à cette occasion, été élevé à la dignité de Grand-Croix de l’Ordre National du Mali. Cette première rencontre entre les deux Chefs d’Etat a débuté par un échange élargi aux délégations malienne et russe, suivi d’un entretien en tête-àtête.



Le Chef de l’Etat a également rencontré la communauté malienne établie en Russie. A

chacune de ces étapes, le Chef de l’Etat a porté les messages majeurs du Mali et a placé

les attentes des populations maliennes au centre de l’action de la Transition.

Conformément à la volonté du Gouvernement de promouvoir le développement

économique du Mali, les autorités maliennes ont facilité la participation de nombreux

représentants du secteur privé qui ont noué des contacts prometteurs.



En marge des travaux du Sommet, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a signé quatre (04) Accords de coopération avec la partie russe, dans les secteurs de l’Enseignement supérieur, de la Justice, et du Développement économique.



Cette visite du Chef de l’Etat a permis de renforcer les liens de solidarité et le partenariat stratégique bilatéral entre les deux pays, particulièrement dans les domaines de la sécurité ainsi que du développement économique et social.



2. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des Ministres de la situation de la maladie à Coronavirus qui n’a connu aucun cas testé positif par rapport à la semaine précédente.



Le Président de la Transition, Chef de l’Etat a, cependant, appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie.

Bamako, le 02 août 2023



Le Secrétaire général du Gouvernement,



Mahamadou DAGNO

Officier de l’Ordre national