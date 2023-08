Gouvernance : Le Mouvement Mali Espoir affiche son soutien indéfectible au président de la transition - abamako.com

News Politique Article Politique Gouvernance : Le Mouvement Mali Espoir affiche son soutien indéfectible au président de la transition Publié le jeudi 3 aout 2023 | Le Républicain

Dans le cadre de ses activités, le Mouvement Mali Espoir s’est engagé à aider le colonel Assimi Goïta, président de la transition dans son combat pour la stabilité de l’Etat et la paix. C’est ainsi que ledit mouvement a saisi la journée panafricaine de la femme pour organiser une grande cérémonie lors de laquelle 50 jeunes filles ont reçu des diplômes en maquillage et des jeunes garçons ont été dotés de gilets pour la sensibilisation des usagers de la route afin d’amoindrir les accidents de circulation. Aussi, des sages-femmes ont été honorées par la remise d’attestations de reconnaissance, ainsi que le greffier du tribunal de la commune IV pour service rendu aux populations. Cette cérémonie de remise de diplôme a eu lieu, le 29 juillet 2023, à la mairie de la commune IV. C’était en présence des chefs coutumiers, des autorités locales et administratives de la commune, des militantes et militants du Mouvement Mali Espoir.



La présidente des femmes et coordinatrice du Mouvement Mali Espoir, Fatoumata Ouattara, est une femme pas comme les autres, en raison de son engagement, sa générosité en faveur des jeunes, des couches vulnérables et son sens élevé de la préservation du bien commun. Fatoumata Ouattara dite Poupée est reconnue comme une femme leader depuis de nombreuses années à travers ses dons aux enfants de l’AMALDEME, aux malades mentaux de l’hôpital psychiatrique du Point-G, aux femmes fistuleuses du Point-G, ses actions de sensibilisation à l’endroit des jeunes à travers l’organisation de journées de sensibilisation pour lutter contre la consommation de la drogue par les jeunes dans les établissements scolaires de la commune IV. Elle a également eu à organiser des journées de sensibilisation de lutte contre la consommation de la drogue des jeunes à travers les mosquées, en collaboration avec des imams des de la commune IV. Aujourd’hui, Fatoumata Ouattara dite Poupée est la seule femme en commune IV qui siège parmi les 40 hommes devant s’occuper de l’entretien du cimentière de Lafiabougou. Elle vient de regagner le Mouvement Mali Espoir, avec à sa tête, Abdoulaye Kebe, afin de soutenir le président Assimi Goïta et le gouvernement de la transition, dans leur lutte pour la paix et la stabilité de l’Etat.



Les chefs coutumiers de la commune IV du district de Bamako ont appelé les dirigeants du mouvement et leurs militants à plus encore d’engagement en faveur de la commune. Ils ont salué les actions du mouvement en faveur des jeunes filles et jeunes garçons du district.



Dans son intervention, Madame Fatoumata Ouattara dite poupée a fait observer une minute de silence à l’endroit du chef coutumier de Koutiala, son grand père, décédé le même jour survenu le même jour de l’événement, et les militaires et civils tombés sur le champ de l’honneur. Elle se dit honorée par la présence des chefs des quartiers de la commune IV, le représentant du maire de la commune qui, avant elle, ont tour à tour, dans leurs interventions, salué et apprécié les actions du mouvement, surtout de sa coordinatrice, Madame Fatoumata Ouattara, en faveur de la commune IV et dans l’ensemble des communes du district de Bamako. La présidente et coordinatrice du mouvement, Madame Fatoumata Ouattara dite Poupée se dit comblée. Elle a salué les chefs coutumiers, les autorités locales et administratives qui les ont véritablement honorés. Elle a fait appel à une jeune fille venue de Koutiala, pour la circonstance, pour revenir sur les propos du président de la transition lors de sa visite dans la région. Selon cette dernière, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, leur a indiqué, dans la cité du coton, de refuser la facilité et de s’inscrire dans la logique du travail. Ce message a été bien apprécié par ce public qui a été attentif.



Plusieurs manifestations culturelles ont eu lieu et ont émerveillé le grand public suivi d’un sketch. Ce sketch qui a attiré l’attention du public, a fait apparaître les difficultés auxquelles les femmes veuves des militaires tombés au front font face. Il a fait ressortir la pression que subissent les veuves des femmes militaires après la mort de leurs maris. Elles sont brimées et persécutées par les proches et les beaux parents à cause de l’héritage que de leurs maris ont laissé. Certaines parmi elles sont jetées ou renvoyées de leurs maisons, avant même de terminer leur veuvage. Ce sketch a fait également cas de la situation des personnes vivant avec handicap, des enfants de la rue et des enfants issus des familles pauvres dans nos quartiers. Il s’agissait d’attirer l’attention des autorités, des personnes de bonne volonté que la pauvreté gagne les familles.



Le président du Mouvement, Abdoulaye Kebe, a, à son, tour remercié les différentes autorités traditionnelles et administratives, les coordinations du mouvement dans le district et à travers le pays et tous ceux qui soutiennent la transition. Il a rappelé aux uns et aux autres nos coutumes et tradition, avant de souligner que l’objectif recherché par cette transition est de nous rendre notre honneur et notre dignité. Selon M. Kebe, les Maliens doivent rester soudés, surtout les femmes pour permettre au pays d’avancer. « Nous sommes sur le terrain du Genre et c’est aux femmes de s’inscrire sur la voie du développement », va-t-il faire savoir. Enfin, il a lancé un appel aux militantes et militants du Mouvement Mali Espoir pour soutenir cette transition afin de ramener la paix dans le pays.



Fakara Faïnké