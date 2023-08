Ancien Premier ministre du Mali en fuite au Niger, Boubou Cissé dans une situation précaire - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Ancien Premier ministre du Mali en fuite au Niger, Boubou Cissé dans une situation précaire Publié le jeudi 3 aout 2023 | Malikilé

© aBamako.com par A S

Lancement de la nouvelle version du système intégré de gestion des impôts et taxes assimilés

La cérémonie de lancement de la nouvelle version du système intégré de gestion des impôts et taxes assimilés a eu lieu le 7 Août 2017. Photo Boubou CISSE Tweet

L’ancien Premier ministre du Mali, Boubou Cissé, est en fuite au Niger depuis plusieurs années. Il est recherché par la justice malienne pour des chefs d’accusation de corruption et de détournement de fonds.

Mais la situation de Boubou Cissé est devenue encore plus précaire après le coup d’État au Niger. Les nouveaux dirigeants nigériens ont exprimé leur volonté de collaborer avec les autorités maliennes en matière de sécurité. Cela signifie que Boubou Cissé pourrait être arrêté et extradé vers le Mali.

Les chances de Boubou Cissé de rester en liberté sont minces. Il est bloqué au Niger, les frontières sont fermées et les aéroports sont sous le contrôle des militaires. Il n’a pas de soutien et il est recherché par la justice malienne.



La situation de Boubou Cissé est un enjeu important pour la région. Le Mali est en proie à une crise politique et sécuritaire depuis plusieurs années. Le coup d’État au Niger a encore aggravé la situation. Le sort de Boubou Cissé pourrait avoir des implications importantes pour l’avenir du Mali et du Niger.