News Économie Article Économie Du blé russe dans les assiettes maliennes : Le pain sera-t-il meilleur et à prix raisonnable? Publié le jeudi 3 aout 2023 | Le Pelican

© Autre presse par DR

Une baguette de pain

Merci beaucoup à la Russie pour son grand geste humanitaire ! Les Africains sont contents d’avoir du blé russe, alors, ils saluent et remercient le président de la fédération de Russie, Vladimir Poutine, pour avoir pensé à eux, en leur apportant sa solution pour remédier à une éventuelle pénurie qui conduirait à la famine.



En effet, ces dons de céréales (50 000 tonnes de blé) sont venus au moment où tout le monde fait face à la pauvreté et à cherté de la vie au Mali, en particulier et dans la sous-région en général. Ce n’est plus un secret que les paniers des ménagères sont quasiment vides. Cela, parce que tout est actuellement cher sur le marché. La crise née de l’insécurité est en train d’affecter l’ensemble des zones agricoles du centre et du nord du pays.



De Gao à Tombouctou, en passant par Mopti jusque dans les zones de l’Office du Niger de Ségou, les populations ont perdu et sont en train de perdre leurs biens, outils de production et leurs productions agricoles. Les terroristes brûlent et incendient leurs récoltes et les champs sont abandonnés par les paysans. Cela impacte négativement le marché de consommation national. Car des secteurs clés de l’économie nationale en pâtissent fortement.



Par ailleurs, la guerre en l’Ukraine avait été l’un des fameux prétextes pour justifier l’augmentation des prix de pain. Maintenant qu’une grande quantité de blé russe, gratuitement offerte au Mali, va inonder le marché, pourrait-on immédiatement assister à la chute du prix du pain ? Pourrait-on avoir de bonnes qualités de pain à consommer ?



Les pains que nous consommons actuellement, sont de très mauvaises qualités et les quantités ne répondent pas aux normes. Qu’en pensent, les associations des défenseurs des consommateurs ? Ont la bouche pleine, pour rester les bras croisés ? Le ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Concurrence est vivement interpellé !



Monoko Toaly

