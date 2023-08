Edito : Le spectre de l’Ours blanc plane sur l’occident ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Editorial Article Editorial Edito : Le spectre de l’Ours blanc plane sur l’occident ! Publié le mercredi 2 aout 2023 | Le Pelican

Tweet

Le deuxième sommet du Forum Economique et Humanitaire Russie- Afrique, pour la paix, la sécurité et développement, a lieu du 27 au 28 Juillet 2023 à Saint-Pétersbourg. Cet espace d’échanges aura réuni des chefs d’État africains ainsi que des représentants des milieux d’affaires et des services publics russes, africains et internationaux. Des organisations de coopération du continent africain y avaient pris part. Ce forum aura été également une étape stratégique vers la mise en place de conditions favorables au renforcement des relations économiques et commerciales entre la Fédération de Russie et les pays d’Afrique.



Toutefois, il y a eu “Énormément de pression” des pays occidentaux sur les Chefs d’Etat africains afin qu’ils ne puissent pas participer à ce 2è sommet Russie-Afrique. En dépit de ces nombreuses intimidations, les dirigeants les plus courageux ont cas même pu se rendre à Saint-Pétersbourg. Mais, non sans difficulté pour participer aux travaux. C’est notamment le cas du président du Congo-Brazzaville, Dennis N’Sassou Guesso. Lors de son tête-à-tête avec son homologue russe, celui-ci a expliqué les péripéties et tracasseries que sa délégation a rencontrées lorsqu’elle se rendait en Russie.



Les USA et ses pays satellites de l’Europe de l’Ouest sont dans la dynamique de maintenir l’Afrique dans la dépendance économique et politique, avec une manière condescendante. Pour cela, ils ne cessent de distiller, à l’intention des opinions africaines, des informations fallacieuses, accusant la Russie de mener des « activités malveillantes en Afrique ». Ainsi, les dirigeants occidentaux indexent les autorités de Moscou comme étant celles qui abusent des pays africains, en leur vendant la sécurité, à travers la milice privée russe Wagner, contre leurs ressources minières.



Comme si cela ne suffisait pas, les dirigeants américains œuvrent inlassablement pour empêcher les pays africains de coopérer avec la Russie. Pour les en dissuader, la Chambre des représentants US a même adopté, par 415 voix contre 9, le « Countering Malign Russian Activities in Africa Act ». A travers cette Loi, les gouvernements ou organisations du continent noir, qui seraient suspectés de déloyauté envers les USA, subiraient des rétorsions commerciales.



Dans la droite ligne, les pays occidentaux, les USA en tête, s’opposent et vont continuer de s’opposer mordicus à ce que les pays du continent noir, diversifient leurs relations économiques et politiques. C’est pourquoi, depuis plusieurs années, le narratif des chancelleries et des analystes occidentaux ne cesse de diaboliser la Russie. Pour l’occident, l’Afrique ne doit pas coopérer avec certains pays dont : la Chine, l’Inde, la Turquie, l’Iran (pour ne citer que ces pays). Mais c’est surtout la coopération de l’Afrique avec la Russie qui leur fait le plus peur. Alors que Moscou ne fait que gagner du terrain en Afrique. Puisque désormais, des pays comme le Mali, la Centrafrique, le Burkina Faso, par la force des circonstances, sont devenus des principaux alliés de la Russie. Inéluctablement, d’autres vont emboiter le pas de ces pays.



Au regard de cette réalité géopolitique, les pays occidentaux ont la hantise de se voir substituer par la Russie. Si bien que le spectre de l’Ours Blanc (la Russie) plane sur l’occident, en l’occurrence sur les USA et la France. N’est-ce pas, pourquoi, ils auront usé de tous les moyens pour que certains leaders des pays africains renoncent à participer à cet important forum économique et politique entre la Russie et l’Afrique ?







Gaoussou Madani Traoré