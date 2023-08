Élection du président de la Femafoot: Dr Sékou Diogo Keïta crache ses vérités - abamako.com

L'une des qualités du président de Lafia Club de Bamako (LC. BA), Dr Sékou Diogo Keïta, c'est sa maîtrise des textes et son attachement à l'éthique sportive.





Même ces détracteurs reconnaissent en lui cette qualité et c'est peut-être pour cette volonté de respecter les textes dans tout ce qu'il fait et d'imposer cela aux autres, notamment les dirigeants sportifs qu'il paye aujourd'hui avec les multiples sanctions de la Fédération malienne de football (Femafoot). La dernière sanction prise à l'encontre du premier responsable des Tigres (surnom de LC. BA, ndlr) par l'instance dirigeante du football national ou plutôt la commission électorale est le rejet de sa candidature à l'élection du président de la Femafoot, le 29 août prochain à Bamako.

La principale raison invoquée par la commission électorale est justement le fait que Dr Sékou Diogo Keïta se trouve sous le coup de plusieurs sanctions qui, cumulées, s'élèvent à plus de 15 ans d'interdiction d'exercer toutes activités liées au football (3 mois, 5 ans, 10 ans). Fidèle à sa ligne de conduite, le président de LC. BA ne semble pas perturbé outre mesure par ces sanctions et se dit déterminé à poursuivre son combat, quel que soit le prix à payer. C'est en substance le message que DrSékou Diogo Keïta a envoyé à la Femafoot lors de sa rencontre avec la presse, hier au Complexe sportif de LC. BA, en Commune IV.

Le dirigeant qui avait à ses côtés Amadou Mahamane Sangho, dont la candidature a également été rejetée par la commission électorale est apparu très offensif, pointant, documents à l'appui, les nombreuses irrégularités statutaires et réglementaires qui ont conduit à l'invalidation de sa candidature. « Mais au-delà de l'ignorance des textes, cette commission, comme toutes les autres commissions dites indépendantes exercent dans le délit et ne sont que des bras armés du président Bavieux Touré». Selon le président de LC. BA, toutes les commissions indépendantes qui travaillent aujourd'hui au sein de la Femafoot, sont illégales et toutes les décisions prises par les membres de ces commissions violent les textes et le statut et « >.

La bataille ne fait que commencer, prévient Dr Sékou Diogo Keïta, en promettant d'utiliser tous les moyens légaux pour faire annuler la décision de la commission électorale. < par l'actuel bureau fédéral. Laisser le bureau de Bavieux Touré continuer à diriger le football national, c'est primer la médiocrité», a martelé le conférencier, en révélant avoir déjà pris contact avec Salaha Baby (l'autre candidat dont le dossier a été validé par la commission électorale) dans la perspective du scrutin du 29 août. L'objectif est clair: «c'est faire partir Bavieux», a répété Dr Sékou Diogo Keïta.

Dans son combat, le président de LC. BA pourra compter sur le soutien d'Amadou Mahamane Sangho qui estime également que << Boubacar KANTÉ