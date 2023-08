L’ambassadeur Chen Zhihong: «La Chine respecte pleinement les intérêts légitimes du Mali» - abamako.com

L'ambassadeur Chen Zhihong: «La Chine respecte pleinement les intérêts légitimes du Mali» Publié le jeudi 3 aout 2023 | L'Essor

Le diplomate a fait cette déclaration à l'occasion du 96è anniversaire de la fondation de l'Armée chinoise à laquelle ont participé le ministre en charge de la Défense, le colonel Sadio Camara et le président du Conseil national de Transition (CNT), le colonel Malick Diaw



L'ambassade de Chine au Mali a organisé, mardi dernier, au Centre international de conférences de Bamako (CICB), une réception pour célébrer le 96è anniversaire de la fondation de l'Armée populaire de libération (APL) de Chine. La cérémonie était présidée par le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara, en présence du président du Conseil national de Transition (CNT), le colonel Malick Diaw, de l'ambassadeur de Chine, Chen Zhihong. L'on notait également la présence des membres du corps diplomatique et des ressortissants chinois.

Il convient de signaler que c'est la première fois que l'ambassade de Chine organise une réception de la Journée de l'Armée chinoise dans notre pays. Le 1er août 1927, un coup de canon à Nanchang, en Chine, a marqué la création de l'Armée populaire chinoise par le Parti communiste chinois et la direction indépendante de la guerre révolutionnaire, ouvrant une nouvelle ère de la révolution du pays. Depuis sa création, il y a 96 ans, le destin de l'Armée populaire de libération de Chine a toujours été étroitement lié à celui du peuple chinois, a fait savoir l'attaché de défense de l'ambassade de Chine. Sous le fort commandement du Parti communiste chinois, a ensuite rappelé le colonel-major Zhaoyunfei, l'Armée populaire a obtenu l'indépendance nationale et la libération nationale pendant la guerre de résistance contre le Japon et la guerre de libération.

Cette année marque aussi le 63è anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Mali. Au cours de ces 63 ans, a rappelé l'ambassadeur de Chine au Mali, les deux pays ont toujours adhéré au respect mutuel, à l'égalité, au bénéfice réciproque et à la coopération gagnant-gagnant, en se soutenant sur les questions touchant à leurs intérêts fondamentaux et à leurs préoccupations majeures.

<< En particulier, sur le plan multilatéral, la Chine respecte pleinement les intérêts légitimes du Mali et soutient son engagement à préserver la souveraineté, la sécurité et l'indépendance nationales », a déclaré Chen Zhihong. Le diplomate chinois avait auparavant insisté qu'il n'y a qu'une seule Chine dans le monde, et Taïwan fait partie intégrante du territoire de son pays. Avant d'ajouter que plus de 180 pays, y compris le Mali, ont établi des relations diplomatiques avec l'Empire du Milieu sur la base du principe d'une seule Chine.

De son côté, le ministre de la Défense et des Anciens combattants a fait l'éloge de l'Armée populaire de libération de Chine qui inspire à la fois la crainte chez ses adversaires et l'admiration chez ses amis dont le Mali. Selon le colonel Sadio Camara, les valeurs d'ardeur, de foi, de conviction et de courage de l'Armée chinoise mais aussi sa capacité d'adaptation et d'innovation guident l'effort de montée en puissance des Forces armées maliennes (FAMa) au service du peuple malien.

Au moment où notre pays lutte résolument contre le terrorisme et l'extrémisme violent, cherche à consolider sa souveraineté retrouvée et met en avant la défense de ses propres intérêts sur la scène internationale, selon le ministre Camara, la Chine est «un partenaire ministre Camara, la Chine est «un partenaire fiable et constant», dont l'appui diplomatique et militaire se renouvelle tous les jours. Il a aussi rappelé que ce pays ami intervient au Mali dans le domaine de la défense depuis les années 70. Cette coopération, vieille de plusieurs décennies, se caractérise par la formation des soldats maliens en Chine, l'envoi d'assistants militaires techniques chinois au Mali ainsi que la vente ou la cession d'équipements militaires.

Dans le même temps, a souligné le ministre de la Défense, cette coopération militaire et technique, basée sur le principe gagnant- gagnant, s'est encore illustrée avec la livraison il y a quelques mois d'un impressionnant lot d'équipements au profit de nos forces. Cette année encore, annoncera-t-il, la Chine s'apprête à offrir des bourses de formation pour une cinquantaine de cadres des FAMa.

Bembablin DOUMBIA