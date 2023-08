Le contraste écœurant des contempteurs et autres détracteurs de la démocratie - abamako.com

News Politique Article Politique Le contraste écœurant des contempteurs et autres détracteurs de la démocratie Publié le jeudi 3 aout 2023 | Le Wagadu

Ils récusent la démocratie, la critiquent, l’accablent de tous les péchés d’Israël ; curieusement et paradoxalement, au même moment, ils invoquent promptement et systématiquement le soutien, l’adhésion de la foule, pardon du peuple, pour légitimer leurs avis, décisions, opinions, actes… Que signifie donc d’autre la démocratie que le système de gouvernance permettant de décider au nom du peuple, pour le peuple, DE FAÇON PROBANTE et ORGANISÉE à travers les urnes (ou se servir à moindre frais de la FOULE DE FAÇON MALICIEUSE) ? Contribuons à éclairer la lanterne des populations. Pour mémoire, l’éducation à la démocratie fait partie intégrante de l’éducation aux droits de l’Homme… Dieu préserve notre Patrie !



Aguibou Bouaré, président de la CNDH