Diplomatie: le président Sierra Leonais, Julius Maada BIO, reçu par le président de Transition, Assimi Goïta, à Koulouba

Bamako, le 30 septembre 2022. SEM Julius Maada BIO, Président de la République de la Sierra Léone, a été reçu par le colonel Assimi Goïta, Chef de l`Etat, à Koulouba ce vendredi Tweet

Les autorités de Sierra Leone ont annoncé l'anticipation d'un coup d'État prévu entre le 7 et le 10 août visant à renverser le pouvoir du président réélu Julius Maada Bio, le mardi 1er août, a-t-on appris auprès du média IciLomé.



Cette anticipation à valu l'arrestation de plusieurs hauts responsables militaires impliqués dans la tentative. Bien que le nombre exact de personnes interpellées n'ait pas été précisé, les autorités ont confirmé la présence d'officiers supérieurs de l'armée parmi les personnes arrêtées. Cette tentative de coup d'État intervient peu de temps après la réélection de Julius Maada Bio pour un second mandat à la suite de l'élection présidentielle de juin dernier.



La police et les services de sécurité ont exhorté la population à signaler toute activité suspecte aux autorités compétentes, soulignant que les enquêtes se poursuivent avec l'assistance des individus déjà appréhendés. La Sierra Leone, en tant que membre de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), partage une frontière avec la Guinée, où un coup d'État militaire a récemment renversé le pouvoir en place.



La prévention de cette tentative de coup d'État renforce les efforts du pays pour maintenir la stabilité et la démocratie dans la région, alors que les nations voisines continuent de surveiller de près la situation politique.



