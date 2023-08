Sommet Russie-Afrique de Saint Petersbourg : Le Mali renforce sa coopération - abamako.com

Sommet Russie-Afrique de Saint Petersbourg : Le Mali renforce sa coopération Publié le vendredi 4 aout 2023 | Le SAGE

Le Président de la transition, le Col Assimi Goïta, accompagné d’une forte délégation a pris part au deuxième sommet Russie -Afrique les 27 et 28 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg. En marge des travaux du sommet, le Mali et la Russie ont signé des accords dans les domaines économiques, judiciaires et l’enseignement supérieur. D’autres négociations sont en cours dans le cadre du développement de notre pays.



Les délégations de 49 pats africains dont 17 chefs d’Etat ont participé à ce sommet Russie-Afrique. La délégation malienne était composée des ministres des affaires étrangères et de la coopération internationale, de la défense, de l’économie et des finances, des membres du cabinet du Président, des opérateurs économiques et des responsables du domaine de l’agriculture. L’occasion était bonne pour le Président de la transition, le Col. Assimi Goita de signer des accords dans les domaines économiques, judiciaires et l’enseignement supérieur et d’exposer sa vision de gouvernance au monde entier.



Force est de reconnaitre que la coopération Russie-Mali ne date pas d’aujourd’hui. Ainsi le Président Goïta a salué la coopération militaire entre les deux pays qui a permis au Mali de recouvrer la souveraineté sur l’ensemble de son territoire et de permettre aux forces de défense et de sécurité d’opérer en toute autonomie sur le terrain. Il a affirmé que tant que la Russie est membre des Nations Unies, le Mali restera attaché à la coopération internationale, au multilatéralisme et à un ordre international fondé sur des règles justes et équitables.



Le Président de la transition a aussi exprimé son soutien à l’initiative des BRICS qui regroupe le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. Selon lui, cette organisation constitue un réel espoir de soustraire des pays africains d’un ordre international fondé sur la domination et la marginalisation. A en croire Assimi Goïta, la multiplication des crises et des conflits en dépit de l’implication de la communauté internationale, plaide pour une nouvelle architecture de la sécurité de l’ONU. Au regard du contexte international, particulièrement tendu, le Président de la transition soutien que de nombreux pays africains y compris le Mali reçoivent des pressions sans précédant exercées par certains pays qui voient d’un mauvais œil le partenariat avec la Russie.



Face à ces pratiques qu’il qualifie de néocoloniales, il a souhaité une réponse coordonnée et concertée afin d’être un véritable contre poids dans la géopolitique mondiale. S’agissant de la guerre en Ukraine, le Président Goita a invité les médiations internationales a plus d’ouverture et de pragmatisme en vue de poursuivre et de renforcer les efforts pour un règlement pacifique de la crise.



Le président Russe Vladmir Poutine a, pour sa part exprimé sa volonté de poursuivre la coopération avec le Mali. « Nous considérons le Mali comme l’un des partenaires clés dans la région et nous sommes intéressés à faire passer nos relations à un niveau supérieur en maintenant le dialogue », a-t-il déclaré. Il a également affiché son intérêt à collaborer avec le Mali au sein de l’ONU et à densifier la coopération en matière d’enseignement et de recherche scientifique. Dans ce cadre, deux mémorandums ont été signés entre les deux pays en marge du sommet. Le président Russe a aussi rappelé l’augmentation du quota de bourse d’études octroyé au Mali passant de 135 à 290. Dans le cadre de l’aide alimentaire, Vladmir Poutine a promis la livraison gratuite de 25 à 50 tonnes de céréales à six pays africains dont le Mali. L’annonce de cette aide intervient dans un contexte marqué par le non renouvellement de l’accord sur les exportations de céréales ukrainiennes vers l’Afrique.



Oumar Korkosse



Source : Le SAGE