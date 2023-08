Vente promotionnelle dans les stations Shell : Quand des pompistes volent les clients - abamako.com

La direction de la station Shell a initié des ventes promotionnelles de carburant allant du 22 juillet au 04 août 2023. L’occasion est saisie par certains pompistes de la station pour voler les clients.



Depuis le 22 juillet 2023, les stations Shell ont commencé la vente promotionnelle du carburant et ça prendra fin demain vendredi 04 août à partir de minuit. Dans la plupart des stations, les banderoles sont affichées pour les clients. Malgré la banderole, certains clients ne sont pas vigilants et la majorité n’est pas instruit pour pouvoir lire le message.



C’est dans une station où il n’y avait pas de banderole que nous avons été informés de la vente promotionnelle. Ce jour-là, nous avons constaté que le pompiste a mis 850F de plus sur un achat de carburant de 10.000F CFA. A la suite de ce constat nous avons demandé le pompiste qui nous a édifiés sur la vente promotionnelle du carburant dans les stations Shell. Une aubaine pour automobilistes et les motocyclistes.



La méthode est très simple, les clients sont accueillis par les pompistes et dirigés vers leurs pompes de manière soi-disant gentille. Ils te demandent même de suivre le compteur de la pompe mais, ils ne te servent juste que le montant payé sans tenir compte de la promotion. La question qu’on se pose est de savoir où vont donc le bonus qui revenait de droit aux clients dans le cadre de la vente promotionnelle ? En tout cas, la Direction de Shell doit prendre des mesures lors de ses ventes promotionnelles pour éviter que des pompistes indélicats ne volent les clients.



Lakabouré Diawara



Source : Le SAGE