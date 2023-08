Extradition de Boubou Cissé : Lettre ouverte au général Abdourahamane Tiani - abamako.com

Extradition de Boubou Cissé : Lettre ouverte au général Abdourahamane Tiani Publié le vendredi 4 aout 2023

Monsieur Abdramane,



Au vue de votre coup de maître concernant le renversement de l’ancien Président Mohamed Bazoum le 26 juillet dernier, nous le peuple malien, actions de notre solidarité envers vous. Il est temps que les peuples africains se réveillent et reprennent leurs pays en mains !



De ce fait Monsieur, puisque l’ancien président nigérian Mohamed Bazoum a été déchu nous aimerions savoir la suite concernant les différentes affaires où apparaissent le nom Boubou Cissé.



En effet, on vous rappelle que dès le lendemain du coup d’Etat Malien qui a renversé Ibrahim Boubacar Keita (paix à son âme) dont il était le dernier Premier ministre, Boubou Cissé s’est réfugié « en lieu sûr » qui s’avère être votre pays le Niger, alors qu’il était poursuivi pour « complot contre le gouvernement ».



Si la procédure pour déstabilisation des institutions a finalement été annulée par la Cour d’appel de Bamako, les affaires se sont enchaînées, et l’ancien chef du gouvernement déçu n’est pas réapparu dans son pays natal pour y être jugé.



Pour cause, le peuple malien réclame une extradition immédiate de Boubou Cissé afin qu’il soit jugé pour tous les crimes qu’il a commis. Boubou Cissé selon certaines indiscrétions était protégé par Monsieur Bazoum hors il était soumis à un mandat d’arrêté international de la justice malienne a dans l’affaire Paramount, des dossiers des victimes du 10,11 et 12 juillet 2020 et du dossier des conversations téléphoniques avec le président ivoirien et d’autres affaires de corruptions l’impliquant.



L’Article 2 de l’Accord de coopération judiciaire entre la République du Mali et la République du Niger : « Par le présent accord les États parties s’engagent a s’accorder mutuellement l’aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant les domaines pénal, civil, commercial et administratif. »



Alors, Monsieur Le général Abdramane, le peuple malien demande, par cette lettre ouverte, de comprendre, d’analyser cette situation concernant le corrompu Boubou Cissé et d’approuver cette demande d’extradition afin qu’il soit jugé en bon et du forme par la justice malienne.



Veuillez croire, Monsieur le général major, a l’expression de notre considération encore vive.