Mercato : la CAN, un gros frein pour les joueurs africains ? Publié le vendredi 4 aout 2023

© Autre presse par DR

Football: la CAF prévoit dévoiler la liste des nations retenues pour accueillir les CAN 2025 et 2027 avant septembre

Cette année encore, la Coupe d’Afrique des Nations aura lieu en plein milieu de la saison. De quoi freiner certains clubs qui hésitent à investir sur des joueurs qui louperont des matches en janvier.



« Ne me parlez plus des footballeurs africains. Je n’en prendrai plus, tant que la Coupe d’Afrique des nations sera organisée au milieu de la saison. Sauf s’ils renoncent à la disputer. Nous, on se retrouve comme des idiots à payer de salaires pour les envoyer jouer ailleurs ». Ces mots, ce sont ceux d’Aurelio De Laurentiis, président du Napoli lorsqu’il était interrogé sur les absences de ses internationaux africains lors des CAN qui se déroulent en janvier. Naples, comme d’autres clubs, est confronté à un problème qui existe depuis bien longtemps.



Pourtant, la CAF pensait l’avoir réglé lorsqu’elle décidait en 2019 de fixer la compétition en été. Mais la réalité du continent est venue rappeler à quel point cette compétition était complexe à caler. Hormis les pays du Maghreb et l’Afrique du Sud, les autres pays d’Afrique ne peuvent organiser ce tournoi en été pour des raisons climatiques. Preuve encore avec la Côte d’Ivoire, hôte en 2023, qui a dû caler sa compétition en janvier 2024 à cause des fortes pluies qui s’abattent sur le pays en juin et juillet. Résultat, la compétition interviendra en plein milieu de la saison.



Le débat des internationaux africains qui loupent une partie de la saison est revenu sur la table ces derniers jours grâce au mercato de l’OM. Alors que le club olympien possède déjà Mbemba (RDC), Gueye (Sénégal), Harit et Ounahi (Maroc) dans ses rangs, il s’est renforcé en récupérant aussi Aubameyang (Gabon), Kondogbia (Centrafrique) ainsi que Sarr et Ndiaye (Sénégal).



Huit joueurs, dont 7 potentiellement titulaires, qui pourront donc manquer plusieurs matches dans la saison. Pour autant, cela n’a pas semblé freiner ou bloquer Pablo Longoria au moment des négociations. Un fait rare puisque depuis très longtemps, ce sujet a crispé au sein des directions sportives et plusieurs joueurs ont dû abandonner des transferts (ou l’idée de jouer la CAN). Ce jeudi en conférence de presse, Pablo Longoria a tout de même tenté de faire passer un message aux instances du football français. «On doit faire avec la CAN. Dans le recrutement, on le prend en compte mais ça ne doit pas nous freiner. On ne peut pas baser la stratégie de recrutement sur 1 mois. Avec la Ligue 1, on doit ouvrir la réflexion de suspendre la compétition pendant la CAN»