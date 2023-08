Coup d’Etat au Niger: le M5-RFP du Mali donne sa position et lance un appel aux Nigériens et à la CEDEAO - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Coup d’Etat au Niger: le M5-RFP du Mali donne sa position et lance un appel aux Nigériens et à la CEDEAO Publié le vendredi 4 aout 2023 | aBamako.com

Tweet

Ci-dessous un communiqué du M5-RFP du Mali qui se prononce sur le coup d'Etat au Niger.



Communiqué du Comité Stratégique du M5-RFP/Mali Kura sur le coup d’Etat survenu au Niger



Le 26 juillet 2023,un groupe d’officiers de la garde présidentielle au Niger décidait d’arrêter le Président de la République, Mohamed BAZOUM, et de suspendre la Constitution nigérienne. Cette tentative de coup d’Etat a été ralliée par la hiérarchie militaire.



Le Comité Stratégique du M5-RFP/Mali Kura, fidèle aux valeurs et principes républicains et démocratiques établis par nos textes fondamentaux, condamne fermement ce coup d’Etat.

Le Comité Stratégique du M5-RFP/Mali Kura appelle à une issue pacifique au rétablissement de l’ordre constitutionnel au Niger.



Tout en exprimant notre solidarité à nos frères nigériens en ces moments difficiles, nous les exhortons à rechercher et à trouver les ressources politiques endogènes d’une sortie positive de cette crise.



Le Comité Stratégique du M5-RFP/Mali Kura demande à nos Communautés Régionales et Continentale de privilégier le dialogue et d’appuyer les démarches endogènes de résolution de la crise.



De même, le. CS-M5-RFP/Mali Kura demande à nos autorités de s’inscrire dans cette dynamique.



Fait à Bamako, le 04 août 2023



Le Président



Modibo Sidibé