Politique : 105 responsables de la section et des sous sections URD de la commune II démissionnent au profit de l’EDR - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Politique : 105 responsables de la section et des sous sections URD de la commune II démissionnent au profit de l’EDR Publié le samedi 5 aout 2023 | Aujourd`hui

© aBamako.com par AS

10ème Conférence statutaire Nationale l`URD: le héritiers de feu Soumaila CISSÉ accompagneront la transition

La 10ème Conférence statutaire Nationale de l`Union pour la République et la Démocratie, s`est ouverte le samedi 22 octobre 2021 au palais de la culture de Bamako Tweet

Le Samedi 29 juillet 2023, la Coordination de la Commune II du parti Espoir pour la Démocratie et la République (EDR) a enregistré l’adhésion des démissionnaires de l’URD. Ces démissionnaires sont au nombre de 105, tous responsables au niveau de la Section et des Sous sections URD.



Ces adhésions ont été enregistrées lors de la mise en place de la Coordination de la Commune II du parti ERD. Des membres d’un grand mouvement dirigé par Dama Diawara ont également adhéré à la coordination EDR de la commune II. Cette Coordination est composée d’un bureau de 42 membres dont un coordinateur et 6 adjoints.



A l’issue des travaux, Aboubakr Siddikh Kane a été désigné par consensus Coordinateur EDR de la Commune II. Les 6 adjoints sont Modibo Doumbia, Altinè Ndiaye, Moussa Touré, Dr Drissa Koné, Mamadou Issa Coulibaly et Fatoumata Cissé.



Des cadres emblématiques sont aussi dans cette coordination communale, notamment Alassane Touré (Docteur), Alioune B. Niaré, Maïmouna Traoré, Ramata Ballo, Oumou Maïga et Demba Bakayoko.



L’Assemblée générale du samedi 29 juillet a aussi désigné par consensus trois présidents d’honneur de la Coordination communale. Il s’agit de Mme Coulibaly Salimata Cissé, Damien Dacko et Mme Kéïta Mariam Simpara.



Kassoum Théra