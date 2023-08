Koulouba : Une délégation nigérienne chez Assimi Goïta - abamako.com

Koulouba : Une délégation nigérienne chez Assimi Goïta Publié le samedi 5 aout 2023

Le Président de la transition reçoit en audience une délégation nigérienne

Le colonel Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l’Etat, chef suprême des Armées a reçu en audience, mercredi 2 août 2023, le vice-président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de corps d’armée Mody Salifou.



Accompagné par une forte délégation, le général de corps d’armée Mody Salifou a indiqué à sa sortie d’audience qu’il s’agissait d’abord de transmettre au chef de l’Etat, le colonel Assimi Goïta, un message de Son Excellence le général de brigade Abdourahamane Tchiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Aussi l’occasion de remercier, les autorités maliennes pour leur soutien et leur accompagnement depuis la prise de pouvoir par le CNSP, a-t-il poursuivi.



Selon lui, cette rencontre s’inscrit également dans un contexte régional complexe, nécessitant un niveau important de “consultation politique pour la stabilité et la préservation des intérêts de nos populations”. Il a été également question, “pour nous, d’explorer les voies et moyens pour renforcer notre coopération sécuritaire, au moment où certains pays envisagent d’intervenir militairement dans notre pays”, a laissé entendre le général Mody Salifou.



L’hôte du jour du président de la Transition a par ailleurs fait état des intentions du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, face “aux enjeux stratégiques dont fait face notre région”, a souligné le général Mody Salifou.



Source Présidence de la République du Mali