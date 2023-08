Solidarité : Malade, Yascoul a besoin de nous tous - abamako.com

Solidarité : Malade, Yascoul a besoin de nous tous Publié le samedi 5 aout 2023

Depuis plus de 7 mois, Yaya Coulibaly, journaliste formateur radio, est cloué au lit. Cette maladie arrive à un moment où le monde médiatique malien avait besoin de l’homme pour les conseils et formations.



Connu pour son courage, son professionnalisme, son franc-parler et son amour pour ce métier, cela fait aujourd’hui plusieurs mois que notre confrère Yaya Coulibaly dit Yascoul est couché, malade.



Des cliniques de la place en passant par le CHU du Point G jusqu’au CHU Gabriel Touré, où il se trouve maintenant, notre confrère a besoin de notre aide, de nos prières. Couché sur son lit au CHU Gabriel Touré et très affaiblit par la maladie, il continue de demander aux jeunes de rester des professionnels, tout en gardant la foi en Dieu.



Chers confrères, Yaya Coulibaly dit Yascoul a besoin de notre solidarité, et surtout de nos prières.



La rédaction de La Différence souhaite une meilleure santé au confrère.







La rédaction de DIFFERENT