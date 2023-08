Conflit entre les Haïdara fils et Zikiri Solo : Le silence inquiétant de Chérif Ousmane Madani - abamako.com

Conflit entre les Haïdara fils et Zikiri Solo : Le silence inquiétant de Chérif Ousmane Madani
Publié le samedi 5 aout 2023

Engagé dans un bras de fer sur les réseaux sociaux depuis un certain temps, deux fils d’Ousmane Cherif Madane Haïdara se déchirent dans un combat à mort à travers des personnes interposées sur les réseaux sociaux.



En effet, une branche se réclame du fils ainé du guide, Ahmad Tidiane, et l’autre de l’artiste Solomane Diarra, connu sous le surnom de Zikiri Solo.



Le conflit serait parti d’une histoire de porte de sortie que Solo aurait voulu emprunter pour rentrer chez lui après la prière du vendredi. Les vigils l’auraient empêché de sortir par cette porte et ce fut une bagarre rangée entre les gardes corps de Solo et les vigils de la grande famille Haïdara.



Cet évènement a été suivi d’une guerre médiatique sur les réseaux sociaux par vidéo interposée entre partisans de solo et ceux d’Ahmad Tidiane. Finalement, des responsables du mouvement Ançardine sont rentrés dans la danse pour soutenir le fils du Guide.



Et sans surprise, des secrets ont commencé à être étalés au grand jour, au détriment de l’une des plus organisations de notre pays.



Alors, comment en sont-ils arrivés jusqu’à ce niveau ? C’est en tout la question que bon nombre d’observateurs se posent.



Pour certains, il y a des non-dits dans le conflit qui oppose Ahmad Tidiane et Solo. D’aucuns parlent aussi d’une histoire de femme. En effet, Zikiri Solo aurait voulu marier une des filles du guide, et Ahmad Tidiane aurait contribué à enterrer ce projet.



En tout cas, il est grand temps que Chérif Ousmane Haïdara intervient dans cette affaire pour calmer le jeu car l’allure que prend le conflit est vraiment inquiétante.



Pour le moment, on ne sent aucune médiation dans cette affaire. Chaque jour, c’est une nouvelle vidéo qui apparait sur les réseaux sociaux.



Ançadine mérite mieux.



Source : LA DIFFERENCE