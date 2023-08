Élection pour la présidence de la Femafoot : Les dossiers de candidatures de Bavieux et de Salaha validés - abamako.com

Les membres de la Commission électorale de première instance de la Fédération malienne de football (Fémafoot) étaient face à la presse, le mardi 1er août au siège de la Fémafoot pour parler des dossiers de candidature reçus. Au cours de la rencontre, le président de la Commission, Abdoulaye Aliou Touré, a annoncé qu’à l’issue du dépouillement des dossiers, seules deux candidatures ont été validées pour l’élection pour la présidence de la Fémafoot, prévue le 29 août prochain. Il s’agit de celles de Mamoutou Touré dit Bavieux, l’actuel président de la Fémafoot, et de Salaha Baby, président de la ligue régionale de Tombouctou.



our la circonstance, le président de la Commission électorale de première instance, Abdoulaye Aliou Touré, était accompagnée son vice-président, Alpha Amadou Djittèye, Ndèye Koné, membre, Mafa Kéita, membre et Almahady Cissé, rapporteur. Comme en 2019, Mamoutou Touré dit Bavieux sera de nouveau face à son éternel challenger Salaha Baby pour l’élection à la présidence de la Fédération malienne de football. Les dossiers des deux dirigeants sportifs pour l’élection des membres du comité exécutif de la Fédération malienne de football du 29 août prochain au Centre international de conférence de Bamako (CICB) ont été validés par la Commission électorale de première instance.



Par contre, les dossiers de candidature de Dr. Sékou Diogo Kéïta, président de Lafia Club de Bamako (LCBA), et d’Amadou Mahamane Sangho, président du Comité d’appui à la réconciliation des acteurs du football malien, ont été rejetés pour défaut de parrainages.



Selon le président de la Commission électorale de première instance, le dossier de candidature d’Amadou Mahamane Sangho a été rejeté pour deux raisons. Le fait qu’il n’y avait que le dossier de la tête de liste alors qu’une liste doit être composée de 19 membres qui doivent remplir chacun les critères et l’absence du parrainage. “Après l’examen de son dossier, nous avons constaté que son dossier est incomplet parce que sur l’enveloppe, il n’y a que le seul dossier de la tête de liste et plus une liste de 19 membres. C’est pour dire qu’il manque les dossiers de 18 autres membres n’ont pas été envoyé. Le dossier de candidature d’Amadou Mahamane Sangho n’est pas recevable”, a-t-il ajouté.



Concernant le dossier de candidature de Dr. Sékou Diogo Kéita, le président de la Commission a révélé que son dossier a également été rejeté faute de parrainage. “En plus de manque de nombre de parrainage, il est avéré que Dr. Sékou Diogo Kéita a fait l’objet de condamnation par la commission d’éthique de la Fédération malienne de football à une peine de 5 ans d’interdiction d’exercer toute activité liée au football. L’article 42.2 du statut de la Fémafoot dit que lors que quelqu’un a été condamné aux infractions du code éthique ne peut pas dans le 5 années qui suivent la condamnation exercer toute activité liée au football surtout de ne pas être candidat pour la présidence de la Fémafoot”, a-t-il précisé, avant d’ajouter que les candidats recalés ont 48 h pour déposer un recours à la Commission d’appel des élections qui a également 48 h pour trancher.



Vraisemblablement, l’élection pour la présidence de la Fédération malienne de football sera un remake de celle de l’assemblée générale élective d’août 2019, c’est-à-dire une confrontation entre Mamoutou Touré dit Bavieux et Salaha Baby. Le rendez-vous est pris pour le 29 août prochain au CICB.



Mahamadou Traoré