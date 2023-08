Élection pour la présidence de la FEMAFOOT : Mamoutou Touré dit Bavieux chez les acteurs du football malien - abamako.com

Élection pour la présidence de la FEMAFOOT : Mamoutou Touré dit Bavieux chez les acteurs du football malien Publié le samedi 5 aout 2023

ligue 1 orange du Mali : Le Real de Bamako reçoit son trophée de champion 2022-2023 dans la ferveur

Sacré champion du Mali de la saison 2022-2023, pour la première fois depuis 37 ans, le Réal de Bamako vient de recevoir son trophée remis par le Président du Comité exécutif de la Fédération Malienne de Football, Mamoutou Touré « Bavieux » Tweet

Candidat à sa propre succession, le président de la Fédération Malienne de Football, Mamoutou Touré dit Bavieux, a entamé depuis quelques jours une série de visites chez les vrais acteurs du football malien. Pour ce faire, il est accompagné par les membres de sa direction de campagne avec à leur tête Moussa Sylvain Diakité, membre de la Ligue de Football du District de Bamako.



Ainsi, la délégation a été reçue, la semaine dernière, par l’Association des entraîneurs de football, la Ligue de football de Bamako, l’AS Police, l’AS Réal, le Stade malien de Bamako, le Djoliba AC, les Onze Créateurs de Niaréla et l’Association Sportive de Korofina (ASKO).



Bavieux Touré a poursuivi cette visite, mardi 1er août dernier, à l’Union Sportive des Forces Armées et de Sécurité (Usfas) où il a été accueilli avec tous les honneurs avant de se rendre chez les dirigeants du Binga FC. Comme lors des précédentes visites, les 2 clubs ont également réaffirmé leur soutien indéfectible au candidat Bavieux Touré en vue de sa réélection à la tête du football malien pour les 4 prochaines années.



Notons que la candidature de Bavieux Touré est soutenue par 21 clubs, 6 ligues régionales de Football (Bamako, Kayes, Ségou, Sikasso, Mopti et Gao) et les trois associations (entraîneurs, médecins et arbitres).