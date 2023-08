Mali : des soldats tués dans une embuscade djihadiste près du Niger - abamako.com

News Société Article Société Mali : des soldats tués dans une embuscade djihadiste près du Niger Publié le samedi 5 aout 2023 | africanews.com

Plusieurs soldats maliens ont été tués dans l'embuscade djihadiste jeudi d'un convoi de l'armée en direction du Niger, dans la région de Ménaka (nord-est), ont indiqué un responsable militaire et un élu local vendredi.



"Selon un premier bilan, nous avons perdu six hommes", a dit le responsable militaire. "Nous avons ce jour lancé la recherche d'autres (portés disparus) mais les terroristes ont perdu au moins 15 combattants", a-t-il dit.



"On peut parler d'une vingtaine de personnes si on compte les militaires maliens morts, blessés et disparus", a dit l'élu local, soulignant que le bilan n'est "pas encore très clair".