Football /Élection fédérale du 29 août : Contre toute attente, la liste de Salaha Baby invalidée Publié le samedi 5 aout 2023

Alors que l'on s'acheminait vers un nouveau duel entre deux anciens concurrents (le président sortant, Mamoutou Touré dit Bavieux et son éternel concurrent, Sala Baby), on vient d’apprendre l’invalidation de la candidature du deuxième pour faute de parrainage. C'est du moins la décision de la Commission d’Appel des élections de la fédération malienne de football, prise ce 4 août 2023, pour ecarter de la course la liste du candidat Salaha Baby. Une histoire de double parrainage par l'AS Alençon de Koutiala est à la base de ce nouveau coup de théâtre à moins d'un mois de l'élection à la tête de la Fédération malienne du football