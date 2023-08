L’ancien PM Moussa Mara sur les annonces du président Goita à Kayes: ‘’ Il ne peut pas être là demain, d’autres prendront la place et mettront en œuvre ces programmes’’ - abamako.com

Publié le samedi 5 aout 2023 | Nouvelle Alliance

Une pluie de promesses est tombée dans le discours tenu par le Président de la transition, le colonel Assimi Goïta en visite dans la cité des rails (Kayes), le dimanche 23 juillet 2023. Les secteurs de l’éducation et du sport étaient les plus concernés par ces promesses. Il s’agit de la construction des universités dans les régions de Tombouctou, Kayes, Sikasso et Gao, de la construction d’un stade de football à Tombouctou et de la rénovation de ceux de Kayes, Sikasso et Gao. Des déclarations fortes

qui amènent les gens à se demander si le chef de l’Etat n’est pas déjà en précampagne, à quelques mois des échéances électorales, notamment la présidentielle. En effet, le Journal « La Nouvelle Alliance » s’est entretenu avec l’ancien premier Ministre et président d’honneur du parti Yelema, Moussa Mara, sur ces annonces faites par Goïta. Bonne lecture !





La Nouvelle Alliance : Dans son allocution à Kayes, le dimanche 23 juillet 2023, le Président de la

transition, le Colonel Assimi Goïta a déclaré qu’il va construire des universités dans les régions de Tom-

bouctou, Kayes, Gao et Sikasso et aussi construire un stade de football à Tombouctou puis rénover ceux de Kayes, Gao et Sikasso. Alors que la mission principale du gouvernement de transition est désormais l’organisation des élections telle la présidentielle pour un retour à l’ordre constitutionnel. Dans

quel contexte analysez-vous ces déclarations ? Moussa Mara : Le chef d’Etat s’engage au nom de l’Etat et l’Etat est une continuité. Il s’agit de projets et programmes conçus par les services publics

pour répondre aux besoins des populations qui sont immenses.



A mon avis, les besoins sont plusieurs fois supérieurs à ce qu’il a d’ailleurs annoncé. Son annonce ne me choque pas, il ne peut pas être là demain, d’autres prendront la place et conduiront l’Etat. Ils mettront en œuvre ces programmes. La Nouvelle Alliance : Pensez-vous que le Président Goïta est engagé déjà dans une précampagne électorale à quelques mois de l’élection présidentielle ?

Moussa Mara : Nous avons vu des chefs d’Etat en cours de mandat, quelques fois déjà candidats, faire exactement la même chose. Quand on est en action, il est toujours difficile de distinguer quelle est la partie inhérente à la mission et quelle est celle liée à la campagne électorale. Pour ma part, je ne

souhaite pas faire de procès d’intention au Président de la Transition. Les mois à venir nous édifieront.

La Nouvelle Alliance : Est-ce que vous êtes inquiet par rapport à cette nouvelle posture du chef de l’Etat ? Moussa Mara: Non, il n’y a pas à être inquiet. Les réalisations annoncées sont nécessaires et je pense qu’elles sont même en deçà des attentes des populations. Que les autorités aient la volonté de satisfaire les besoins des populations est tout à fait normal.



La Nouvelle Alliance : Quelle doit-être la réaction des partis politiques face à ce type de déclaration ?

Moussa Mara: Les partis politiques sont des acteurs politiques et la plupart souhaitent que la transition réussisse. Ils ont donc à aider comme ils peuvent pour que les choses se passent bien. Ils doivent ensuite poursuivre leurs activités politiques qui consistent à former leurs militants, les sensibiliser, les renforcer et se préparer pour les échéances à venir. Ils doivent également travailler avec les autorités de la transition pour que les élections à venir soient les plus transparentes et crédibles.



Propos recueillis par



Mamadou S. Traoré