Elections présidentielles 2023: Assimi Goïta sera-t-il candidat ? Publié le samedi 5 aout 2023

© aBamako.com par MS

Remise officielle du projet de la nouvelle constitution de la République du Mali par la Commission de finalisation au président de la Transition, Assimi Goïta

A quelques encablures de la fin de la transition, les prémisses de la candidature du Colonel Assimi

Goïta sont très visibles. Au moment où les acteurs politiques sont dans la léthargie totale, les soutiens

du Président de la Transition multiplient les actions en faveur d’une éventuelle victoire électorale

lors des échéances présidentielles devant sanctionner la fin de la transition.



En faisant une lecture objective de la situation, l’on se rend compte que ni la charte de la Transition ni la nouvelle Constitution qui sont les textes fondamentaux de notre pays ne s’opposent à la candidature du Colonel Assimi. Cette barrière juridique levée lui donne inéluctablement la chance de se présenter.



La conscience collective retiendra qu’après la tenue du sommet Russie-Afrique, le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta a été accueilli au Mali en grande pompe. Pour l’une des rares fois, il était dans un véhicule décapotable. Il semble arborer la tenue d’un Président démocratiquement élu. Cela n’étonne



guère car depuis sa prise de fonction, il avait renoncé aux 2/3 du fonds de souveraineté pour la réalisation d’actions dites « œuvres sociales ». Il a installé plusieurs forages et donné des vivres à plusieurs populations comme pour dire qu’il est le Messie qui pourra faire du Mali un havre de paix ou il fait bon vivre. L’on se rappelle que des voix discordantes s’étaient accordées pour dénoncer ces actions. Plusieurs questions taraudent l’esprit des maliens éclairés. Qui est en train de tirer la ficelle pour pousser Assimi Goïta à se présenter ? Quelles pourraient être les conséquences de cette candidature sur le fonctionnement des institutions ? La Cédéao lassera-t-elle passer cette candidature comme une lettre à la poste ? N’était-il pas mieux pour lui de sortir par la grande porte ? Quoi qu’il en soit, le vin semble être tiré et il faut le boire.



Pour les plus avertis, le Colonel Assimi Goita est en passe d’oublier les engagements qu’il

avait pris auprès des chefs d’Etat de la Cédéao et de la communauté internationale. Plusieurs associations et organisations sont en train de l’inviter à se présenter. Mais il ne doit pas céder au son de la sirène. La classe politique est désorientée pour ne pas dire quasi absente sur l’échiquier

politique.



En dépit de tout ce qui précède, il ne doit en aucun cas oublier qu’il s’est engagé devant la communauté internationale qu’il rendra le pouvoir aux civiles à la fin de la transition.



I.Sanogo