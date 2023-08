Candidature à l’election pour la présidence de la FEMAFOOT: Sekou Diogo Keita parle d’un « complot» et va contre-attaquer - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Candidature à l’election pour la présidence de la FEMAFOOT: Sekou Diogo Keita parle d’un « complot» et va contre-attaquer Publié le samedi 5 aout 2023 | Nouvelle Alliance

© aBamako.com par FS

Cérémonie de lancement de la candidature de Moumoutou TOURE dit Bavieux

MAEVA Palace a abrité, le Mardi, le 29 Août 2017, la cérémonie de lancement de la candidature de Moumoutou TOURE dit Bavieux pour la conquête de la présidence de la FEMAFOOT. Tweet

Après le rejet de sa candidature à la prochaine Assemblée Générale Elective pour la présidence du Comité Exécutif de la Fédération Malienne de Football prévue au 29 août prochain, Sékou Diogo Keïta n’a pas pris du temps pour se prononcer. Il a organisé un point de presse à Bamako, le 02 août 2023, pour dénoncer un « complot » orchestré à son encontre et a promis de faire appel à la commission électorale.





Dans une adresse à la presse le 01 août dernier, le président de la commission électorale de la Fédération Malienne de Football, Abdoulaye Aliou Touré, a déclaré avoir rejeté la candidature de Sékou Diogo Keïta à la prochaine l’Assemblée Générale élective pour la présidence du comité exécutif de la FEMAFOOT. Selon ses dires, après l’examen des dossiers de candidature de Sékou Diogo Keïta,



il s’est avéré que ce dernier n’avait pas obtenu de parrainage alors que les critères de recevabilité des candidatures en exigent. Selon le président de la commission électorale, chaque candidat doit être parrainé par au moins deux ligues de football et cinq clubs de ligue 1. En plus, il justifie cette décision en précisant que Sékou D. Keïta a fait l’objet de condamnation le 22 juillet 2022 par la commission d’éthique de la fédération à une peine de 05 ans d’interdiction d’exercice de toute activité sportive. En effet, il dira que Monsieur Keïta ne remplit pas les conditions pour être candidat à l’élection pour la présidence du comité exécutif de la FEMAFOOT.



Le lendemain, ayant pris connaissance de cette décision de la commission électorale, le président de Lafia Club de Bamako a organisé un point de presse pour se prononcer. A sa prise de parole, il dira qu’il a appris par voie de presse que la commission électorale d’instance a invalidé sa candidature et cela en violation de toute disposition statutaire et réglementaire. Car, dit-il, la notification de la décision rendue par cette commission devrait se faire par le relai du secrétaire général de la FEMAFOOT. Une raison

pour lui de dire que le processus de la commission électorale s’exerce déjà dans le délit.



Selon lui, le rejet de sa candidature est fait suite au non-respect du délai règlementaire, à l’application erronée des textes règlementaires. Sékou Diogo Keïta se dit victime d’une injustice et, d’après lui-même, depuis sa démission à la fédération, une vague de procédures disciplinaires est dirigée contre lui. Et tout ça pour l’empêcher de se présenter à cette élection. ‘’La disqualification de ma liste fait suite à une multiplication de procédures fantaisistes par les bras armés du président de la Fédération



Malienne de Football à savoir la commission d’éthique et la commission de discipline qui n’ont d’autres but que de m’exclure du processus électoral’’ , a dénoncé le président de

LCBa.



Ayant qualifiée d’illégale cette décision, Sékou D. Keïta ne compte pas s’y plier. Il a affiché ses intentions de la contre-attaquer. ‘’Je vais faire appel au niveau de la commission d’appel des élections’’, a-t-il promis à ses soutiens, avant d’inviter les acteurs du football à s’unir pour faire front à cette injustice orchestrée par l’actuel président de la FEMAFOOT, Mamoutou Touré, candidat à sa propre

succession. Il faut noter que la candidature de Gaoussou M’pha Sylla a aussi fait l’objet de rejet.



M. S. Traoré