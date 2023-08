Prévoyance sociale: Plusieurs milliards F CFA envolés entre les services de placement et l’INPS - abamako.com

Prévoyance sociale: Plusieurs milliards F CFA envolés entre les services de placement et l'INPS Publié le dimanche 6 aout 2023 | Reflet d'Afrique

En République du Mali, la plus grande structure de cotisations sociales auprès des structures privées et para-privées est l'Institut National de Prévoyance Sociale (INPS). De nombreux services publics et privés confient ainsi la gestion de leur personnel à cette entité via des gestionnaires de carrière communément appelés structures ou Bureaux de placement. Mais tout ne se passe par normalement.



Dans l'exercice de cette mission, plusieurs employés issus du secteur privé et para-privé voient leur carrière entièrement gérée en dehors des vraies structures employeuses. En clair, les employeurs cèdent la gestion de leurs personnels à des personnes et entités extérieures au service à proprement parler Dans le secteur des Mines en l'occurrence, il existe d'énormes entre les montants perçus et ceux réellement déclarés à l'inps. Il s'agit de ces Employés recrutés par les bureaux de placement.. Au total, ce sont des centaines de millions, voire plusieurs milliards F CFA qui prennent une autre destination.

Et pis! Cette arnaque prive les Employés contractuels de Pension de retraite même après plusieurs années de durs et loyaux services. Il nous revient justement qu'un des retraités est tombé en syncope dans les locaux de l'INPS après avoir appris qu'aucun versement n'a été effectué sur son compte après plusieurs années de carrière. En somme, ces structures privées n'ont pas pour seules missions l'annonce d'appel d'offres pour dépôt de candidature; elles se voient confier la gestion de la carrière de milliers d'employés Contractuels. Ce phénomène des bureaux de placement a connu un essor à cause de la perplexité de la gestion du personnel. De nombreuses entreprises ont été confrontées à d'importantes contraintes. Et pour y remédier, elles ont alors concédé leurs pouvoirs contractuels aux cabinets privés.



Malheureusement, plusieurs employés des mines, des banques, du PMU, des Surveillants et autres sont arnaqués quotidiennement par ces multiples services de recrutements. Selon une récente enquête, plus de vingt ans de vie professionnelle de certains personnels (cadres et autres) des mines ba (etc.), sont ainsi voués au néant pour non-déclaration auprès de l' l'INPS. D'autres plus chanceux, bénéficient de quelques mois de déclaration en termes de cotisation et de manière séquentielle. cette entité (INPS), mais pas au Certains sous une mensualité de «un million de nos francs» sont à quarante mille francs auprès de I'INPS et cela, au vu et au su du Directeur Général. Qu'en pense l'INPS.



Dans le souci d'équilibrer nos informations, nous avons adressé une correspondance en règle aux responsables de ce service public. Mais voyez-vous ? Le DG Coulibaly se substitue aux journalistes en nous demandant d'aller vers l'information comme si nous apprenons de lui notre profession. Il existe certes une convention Assistance média nous liant à cette entité L'INPS



Les textes contractuels nous exigent de recouper toute information relative à la structure afin de diffuser la vraie information sinon l'information fournie.



Pourquoi l'INPS s'est abstenu d'interpeller ces bureaux pour non déclaration ou déclaration irrégulière sur des dizaines d'années? Pour des besoins informatifs, nous lire le tableau récapitulatif d'un seul employé sur des milliers d'autres.

Baladji TOURÉ

Reflet d'Afrique