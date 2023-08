Présidence de Malifoot : Déjà deux recalés - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Présidence de Malifoot : Déjà deux recalés Publié le dimanche 6 aout 2023 | Mali Tribune

Tweet

Après son lancement le 11 juillet, l’appel à candidature pour la présidence de la Fédération malienne de football (Fémafoot) a pris fin le vendredi 29 août dernier. Quatre jours après la date de clôture, la Commission électorale a proclamé, le mardi 1er août, les candidatures retenues pour le scrutin du 29 août prochain.



Elu le 29 août 2019, le mandat de 4 ans de Mamoutou Touré “Bavieux” arrive à terme. Pour une nouvelle élection à la présidence de la Fémafoot, un appel à candidature avait été lancé par le secrétariat général de l’instance dirigeante du football malien. Après un mois d’ouverture pour les candidatures, la Commission électorale a communiqué sur les dossiers recensés. Selon le président de ladite Commission, ce sont 4 listes de candidature qui ont été reçues que sont : Amadou Mahamane Sangho, Sékou Diogo Kéita, Salaha Baby et Mamoutou Touré.



Après le dépouillement, il a été indiqué que ce sont finalement 2 candidatures qui répondent aux critères de validité de dossiers. C’est ainsi que la liste du président sortant, Mamoutou Touré “Bavieux”, et celle de Salaha Baby, président de la Ligue de Tombouctou, ont été déclarées recevables.



Avec ces deux listes retenues, l’on assistera au remake de l’élection précédente car le président sortant fera face à son challenger de 2019.



En rejetant la candidature d’Amadou Mahamane Sangho, la Commission électorale a mis en avant l’absence de parrainage et de pièces justificatives des membres de sa liste. Pour ce qui est du cas de Sékou Diogo Kéïta, la Commission électorale a justifié sa décision par la suspension de monsieur Kéïta de toutes activités liées au football pendant plusieurs années par la Commission de discipline de la Fémafoot. En plus, elle soutient que le candidat Sékou Diogo Kéïta n’a pas pu recueillir le nombre de parrainages exigé qui est de 2 Ligues, au moins, et de 5 clubs de D1 ou de D2.







Alassane Cissouma