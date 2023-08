Conseil de sécurité des Nations Unies : La présidence aux USA pour ce mois d’août - abamako.com

Conseil de sécurité des Nations Unies : La présidence aux USA pour ce mois d'août
Publié le dimanche 6 aout 2023

Les Etats Unis prennent la tête du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mois d’août. Parmi ses nombreuses responsabilités en tant que président, le pays entend attirer l’attention sur l’insécurité alimentaire.



Environ 345 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. L’une des principales causes de cette situation, aux yeux de l’administration Biden, est le conflit. Pour preuve, le pays rappellera qu’après que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine, les prix du blé ont atteint des sommets presque record.



L’Initiative céréalière de la mer Noire a contribué à faire baisser les prix, mais après que la Russie a mis fin à sa participation au programme, les prix du blé ont de nouveau augmenté. En plus de l’insécurité alimentaire, les Etats-Unis souligneront également une autre priorité de l’administration Biden, à savoir : la protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.



En effet, le monde compte sur le Conseil de sécurité de l’ONU pour remplir son mandat de maintien de la paix, de la sécurité internationales et les Etats-Unis sont déterminés à réaliser de réels progrès au cours de leur présidence et à poursuivre ces progrès jusqu’à la prochaine Assemblée générale.



Ibrahima Ndiaye