Boubacar Bocoum du centre d’études Sene ; “Les terroristes utilisent l’obscurantisme pour inféoder les enfants à leur idéologie” - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Boubacar Bocoum du centre d’études Sene ; “Les terroristes utilisent l’obscurantisme pour inféoder les enfants à leur idéologie” Publié le dimanche 6 aout 2023 | Mali Tribune

Tweet

Pour le chercheur au Centre d’études stratégiques Séné, Boubacar Bocoum non moins président du Parti africain pour l’intégration et la souveraineté (PAIS), l’obscurantisme est une arme efficace pour endoctriner davantage une population. C’est pourquoi les terroristes utilisent l’école en les fermant de façon systémique pour éviter que les gens aillent vers une culture occidentalisée.







“Le mécanisme mis en place, c’est de fermer les écoles et d’amener une propagande d’islam rigoriste. Les enfants vont être inféodés à un système qu’eux, ils auront en premier. Malheureusement, ce n’est pas une école mais une idéologie de domination et de terreur.



L’obscurantisme devient effectivement un frein quand on veut lutter contre le terrorisme. Le fait que l’Etat essaie par les armes, l’idéologie, qu’ils sont en train de faire un travail divin et que la récompense, leur mort, c’est le Paradis. Une fois cette doctrine ancrée, la lutte contre le terrorisme devient extrêmement difficile. Quel que soit le discours tenu, ils ne voient plus l’importance de l’Etat, l’importance de la laïcité. Et ils sont enrôlés dans la doctrine islamiste. Cela aussi très difficile la lutte contre le terrorisme. L’information ne filtre pas. Ils n’ont pas le courage de dénoncer les terroristes qui vivent parmi eux. Ce modèle obscurantiste est un frein énorme à la lutte contre le terrorisme.



L’Etat doit faire en sorte d’assécher la mare. Cela consiste à dire que l’oisiveté est un gros problème dans ces zones. La plupart des jeunes enrôlés dans le mécanisme jihadiste sont généralement sans emploi. La première des choses, il faut trouver de l’emploi pour ces jeunes. La deuxième chose, il faut sécuriser ces zones pour éviter leur infiltration par les terroristes. Il faut faire un travail idéologique. C’est à dire le temps qu’ils ont pris pour endoctriner les jeunes, prendre le temps de recycler et de former à la citoyenneté et sensibiliser aux risques encourus. Donc il y a un travail pédagogique et idéologique qu’il faut mettre en place. Il faut un dialogue idéologique parce qu’il faut confronter les idées. Il faut ébranler ce qu’ils ont comme théorie à travers des doctrines bien élaborées. Les leaders religieux doivent tenir un discours clair par rapport à cette position de l’islam. Il faut préparer les jeunes à une théologie réellement islamique et non des théories manipulées par des terroristes.



Le terrorisme est un instrument utilisé très fréquemment par les adeptes de ce modèles djihadistes pour terroriser et amener les gens dans une situation d’obscurantisme. Et cet obscurantisme, une fois le mental formaté à ce niveau, le précepte qui consiste à faire des raquettes, à obliger les femmes à se marier avec eux, ils ont levé de contrôle. Pour ce faire, ils utilisent cet obscurantisme à grande échelle”, prescrit Boubacar Bocoum du Centre d’Etudes stratégiques Séné.