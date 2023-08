Transition:Ces crimes économiques impunis - abamako.com

Transition:Ces crimes économiques impunis Publié le dimanche 6 aout 2023

© Autre presse par DR

Ministre Mamadou Kassogue

Le Mali va étonner le monde, telle est l'assertion qui a été martelée au lendemain de l'accession de l'actuel chef de l'Etat au pouvoir. Selon ses soutiens objectifs, qui inondent les réseaux sociaux avec les messages de souveraineté nationale les réalités au quotidien sont tout autre chose sur le plan économique.



Ils ne font non plus d'économie en publiant des statistiques, soit du FMI (Fonds monétaire international), soit de la Banque mondiale, soit d'autres structures financières qui font du Mali, un pays où mal gré les difficultés le pays tient bon et son

économie est à un niveau acceptable.



Si est indéniable qu'au plan macro-économique que le pays fait des avancées, il n'en demeure pas moins que le revers de la mé daille est moins reluisant. Le quotidien des Maliens rime toujours avec la cherte de la vie, et la pauperisation omniprésente



L'actualité ces derniers temps, bruit avec une présomption de détournement de fonds de plusieurs milliards selon le dernier rap

port du VEGAL entre 2020 et 2022 Encore serait-on tenté de s'écrier. Car la lutte implapcable contre la corruption était le chantre du nouvel homme fort du pays.



En attendant les résultats d'une enquête qui serait en cours au niveau du pole écono mique, on en viendrait à désespérer de notre pays si cela s'avérait



Alors, aux belles performances et aux prouesses économiques que réalise le pays, il faudra adjoindre désormais, une autre prouesse celle des malversations et des détournements de deniers publics.



La récurrence de ces détournements et au tres malversations, doit interroger plus d'un malien, ls sont de toute évidence encoura gés par la quasi impunité dont bénéficient les auteurs. La seule sanction qui leur est infigée, est de céder leurs fauteuils à d'au tres personnes sans plus. Les résultats des enquêtes diligentées son toujours attendus. Autant on est sidéré par la célérité avec la quelle la justice enquête, juge et condamne quand il s'agit d'affaires politiques, autant on est abasourdi par la lenteur que met cette même justice pour boucler les enquêtes liées aux détournements de deniers publics avérés. Les exemples sont légion.



Mais objectivement, qu'y a-t-il à se compa rer à un pouvoir qu'on a traité de tous les noms, et combattu cinq années durant, au travers des sorties en cascade chaque week-end à la place de l'indépendance ? Pourquoi tomber dans les mêmes travers qu'on lui reprochait ? Ne pas le faire est une prime à l'impunité, qui est inacceptable. Ainsi va le pays. Mais arrive le jour où livraie sera séparée du vrai