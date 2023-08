Prix du sucre au Mali : Une solution à la pénurie ? - abamako.com

Économie
Prix du sucre au Mali : Une solution à la pénurie ?
Publié le lundi 7 aout 2023 | L'Alternance

Plusieurs camions remplis de sucre ont été signalés il y’à quelques jours du côté de la frontière du Sénégal en direction de Bamako. L’information a été confirmée par la Dgcc. Une assurance au ministre du commerce que les opérateurs économiques signataires du cahier de charge suite de l’appel du ministre ont joué franc jeu.

Le 19 juillet 2023, le ministre Moussa Alassane Diallo a déclaré que le besoin du pays pour faire face à la pénurie de sucre est de 100.000 tonnes. Cette pénurie avait entraîné une hausse sans précédent du prix du kilo dans de nombreuses localités. A Bamako, il est cédé au gré des boutiquiers entre 700 et 900 francs.

Avec l’arrivée de ces camions, on peut espérer une diminution du prix en appliquant strictement les consignes de la DGCC. Le gouvernement doit aussi s’assurer que les prix reviennent à la normale. Mais comme l’a déclaré le ministre en charge du commerce, il est impératif de chercher des solutions durables à ces situations, en produisant plus.

M.Yattara