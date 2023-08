Monnaie unique de a CEDEAO: La dévaluation du naira relance le débat - abamako.com

Monnaie unique de a CEDEAO: La dévaluation du naira relance le débat Publié le lundi 7 aout 2023

Après le cédi ghanéen, c’est au tour du naira nigérian de montrer sa fragilité face aux chocs extérieurs en raison de la dévaluation de sa monnaie officielle. Cette décision a rendu la monnaie nigériane plus faible que le franc CFA de l’UEMOA.

Pendant de nombreuses années, le Nigeria avait maintenu artificiellement sa monnaie grâce à l’ouverture de son marché des titres intérieurs aux investisseurs étrangers et à un taux fixe pour les opérations de change officielles. Cependant, la décision récente du gouvernement nigérian d’unifier les taux de conversion avec le dollar américain a entraîné une dévaluation officielle de la monnaie nigériane.

Actuellement, il faut 746,7 nairas pour 1 dollar ($), contre seulement 596,7 francs CFA pour 1 dollar ($). Cette évolution démontre que le naira nigérian n’a pas forcément la capacité de soutenir le projet de monnaie commune de la CEDEAO contrairement à ce que certains commentateurs avaient laissé entendre.

Le franc CFA est de fait la devise d’Afrique de l’Ouest qui a le mieux résisté aux chocs extérieurs parmi les grandes économies de la CEDEAO. Pour les acteurs économiques des pays voisins du Nigeria qui utilisent le franc CFA, la dépréciation de la monnaie entraîne une baisse des coûts des actifs financiers et cela peut représenter une opportunité d’investissement à moindre coût. Cependant, la situation doit être soigneusement analysée car l’inflation continue de progresser à un rythme élevé au Nigeria, ce qui représente un risque pour les rendements.

Cette évolution survient alors que les pays de la CEDEAO travaillent toujours à la mise en œuvre de l’ECO, leur monnaie commune. Les pays de l’UEMOA ont déjà rebaptisé leurs monnaies dans le cadre de ce projet sous-régionale. Cette décision avait été très controversée et n’avait pas été appréciée par l’ancien président nigérian,

