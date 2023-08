La France est sur le point de perdre son dernier pré-carré : Le Niger, une nouvelle porte d’entrée pour la Russie ? - abamako.com

La France est sur le point de perdre son dernier pré-carré : Le Niger, une nouvelle porte d'entrée pour la Russie ? Publié le lundi 7 aout 2023

Décidemment le Niger devient en si peu de temps un enjeu géopolitique et géostratégique et pour la CEDEAO et pour l’occident et pour la Russie. En effet, après le coup d'État qui s’y est passé, des drapeaux russes ont été brandis lors de manifestations et des "Vive la Russie" à bas la France à bas la CEDEAO ont été scandé par les manifestants souvent surexcités. La Russie travaille effectivement à accroître son influence dans le pays, mais certains experts estiment qu'il faut envisager avec prudence son implication dans ce coup d’Etat. Quant à la France et la CEDEAO, elles sont vouées aux gémonies par une frange importante du peuple qui voit en elles les causes de tous les malheurs de la sous-région. Qui de la Russie et du tandem CEDAO/France Occident aura le dernier mot dans cette crise géopolitique et géostratégique du Niger ?

Dimanche 30 juillet 2023, des milliers de personnes ont manifesté devant l’ambassade de France à Niamey, capitale du Niger, pour soutenir les militaires putschistes.

Selon France24, certains manifestants auraient insisté pour entrer dans le bâtiment, d'autres ont arraché la plaque affichant « Ambassade de France au Niger », avant de la piétiner sur le goudron et de la remplacer par des drapeaux russe et nigérien.

En effet, l'influence russe se traduit par la présence des militaires de Wagner. Laquelle présence est constatée dans plusieurs pays voisins dont le Mali et la Libye, frontaliers du Niger ainsi qu'en République centrafricaine et au Soudan, notamment. Ils semblent être également au Burkina Faso.

Ainsi, pour beaucoup d’observateurs, plus que l'intérêt géopolitique, la Russie s'intéresse aux richesses des pays, notamment leurs réserves importantes en uranium, en diamant, en pétrole, en or et en d’autres ressources rares. Depuis plusieurs années, l’Afrique constitue le terrain privilégié pour l’occident que d’aucuns qualifient de pré carré. Aujourd’hui il a d’autres concurrents de taille à savoir la Russie. Le retour de la Russie sur le continent africain est motivé par des raisons économiques notamment l’exploitation des ressources minières et énergétiques nécessaires au fonctionnement de leurs industries manufacturières. Elle a notamment appuyé en grande majorité les autorités Maliennes, le Burkina Faso, la Guinée et maintenant au Niger, accentuant la propagande antifrançaise. Le Pays d’Emmanuel Macron joue son avenir au sahel c’est pourquoi il est prêt à parrainer la CEDEAO pour rétablir l’ordre constitutionnel en remettant Mohamed Bazoum à sa place. Ce dernier passe pour être le grand ami de la métropole.

En effet, si la CEDEO salue les pays qui se sont alignés sur sa position, elle condamne le soutien apporté par des gouvernements étrangers et des entreprises militaires privées étrangères aux militaires putschistes du Mali, du Burkina Faso de la Guinée et du Niger. C’est notamment le cas de Wagner, dont le chef Evgueni Prigojine a salué le coup d’État comme une bonne nouvelle et a proposé les services de ses combattants pour rétablir l’ordre au Burkina Faso.

Pour rappel, comme pour magnifier son soutien aux putschistes, Vladimir Poutine a honoré les militaires lors du sommet Russie-Afrique des 28-29 juillet 2023 à Saint Pétersbourg, même si les sujets militaires et la question du groupe Wagner n’ont pas été abordés.

En somme, comme la CEDEAO, le destin de la France et de l’occident se joue au Niger tout comme l’accroissement de l’influence Russe en Afrique. La question de qui entre le tandem France/ CEDEAO versus Russie remportera la manche reste posée.

Assitan DIAKITE