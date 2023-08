Situation sociopolitique au Niger : Une délégation du Burkina et du Mali à Niamey - abamako.com

Situation sociopolitique au Niger : Une délégation du Burkina et du Mali à Niamey Publié le lundi 7 aout 2023 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Niger

Le Burkina Faso et le Mali envoient une délégation à Niamey, conduite par le Ministre d’État malien, Ministre de l’Administration territoriale, Porte-parole du Gouvernement et le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants . Objectif : témoigner de la solidarité des deux pays au peuple frère du Niger.