Justice: Le mandat de dépôt contre Bouaré Fily Sissoko renouvelé Publié le lundi 7 aout 2023 | L'aube

© aBamako.com

Journées des banques et établissements financiers du Mali

Bamako, le 16 mai 2014. Les journées des banques et établissements financiers du Mali ont démarré sous la présidence du ministre de l`économie et des finances, Mme BOUARE Fily SISSOKO Tweet





Afin de respecter la loi, la Cour Suprême de Bamako vient de renouveler la détention provisoire de l’ancienne Ministre de l’économie et des finances, Mme Bouaré Fily Sissoko, incarcérée depuis août 2021 à Bollé.





Mme Bouaré Fily Sissoko

Cette dernière est impliquée dans l’affaire de l’achat du “jet présidentiel” et de la fourniture de “matériels et d’équipements militaires” sous le gouvernement de feu IBK.



Elle doit rester en prison jusqu’au 26 août 2024. Bien qu’elle refuse de s’acquitter d’une caution de 500 millions de francs CFA afin d’obtenir sa libération provisoire, comme ce fut le cas pour l’ancien Ministre Mahamadou Camara, désormais en liberté depuis mars 2023.



C’est une nouvelle avancée dans l’affaire de l’achat du “jet présidentiel” et de la fourniture de “matériels et d’équipements militaires”, dans laquelle l’ancienne Ministre de l’économie et des finances sous le gouvernement d’IBK, Mme Bouaré Fily Sissoko, est détenue au Centre de détention pour femmes de Bollé depuis août 2021.