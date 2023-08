L’importation, une des causes du chômage au Mali - abamako.com

© aBamako.com par Momo

Monument de la Paix (Bamako)

Au Mali, toutes les usines de l’État ont mis la clé sous le paillasson pour des raisons de malversations financières: Régie des chemins de fer du Mali, Société nationale de tabac et allumettes du Mali (SONATAM), Industrie Textile du Mali (ITEMA), Mali Lait, Société d’exploitation des produits d’arachide du Mali (SEPAMA), installée à Kita avec l’aide de l’Allemagne. SOMASAC (sacherie de San construite en 1971), SOCIMA (Société de ciments du Mali à Diamou), Thé Farako, HUICOMA, SOCOMA (Société des conserves du Mali), SONEA, SONAREM, les usines de sucre de Siribala et de Dougabougou, etc.

L’usine de Dougabougou a été inaugurée sous le président Modibo Keïta. Quant à celle de Siribala, elle a été construite par le régime Moussa Traoré. Ces deux usines doivent pouvoir approvisionner le marché malien en sucre. L’importation est une des grandes causes du chômage dans beaucoup de pays.

Il faut faciliter sinon favoriser la création d’entreprises qui répondent aux besoins internes. Pour raison de corruption, l’horizon 2025 n’augure rien de bon pour le Mali si la lutte contre les malversations financières et les détournements de fonds ne sont pas stoppés. Dans un contexte de marasme économique, d’instabilité politique et d’agitations sociales marquées par la montée de l’incivisme des populations, la corruption prononcée de l’administration, l’exacerbation des revendications corporatistes, la prolifération des partis politiques et des associations autour de personnalités préoccupées par leurs propres intérêts font que l’intérêt de la nation ne préoccupe personne.