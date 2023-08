Après son retrait de la base d’Ogossagou : La Minusma prévoit bientôt la rétrocession des camps de Ber et de Goundam - abamako.com

Après son retrait de la base d'Ogossagou : La Minusma prévoit bientôt la rétrocession des camps de Ber et de Goundam
Publié le lundi 7 aout 2023 | L'Essor

Patrouille de la MINUSMA à Tombouctou

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) a fini, le vendredi dernier, son retrait de la base d’Ogossagou en coordination étroite avec les commandements des Forces armées maliennes (FAMa) à Mopti.



Un communiqué de la mission onusienne annonce la rétrocession de deux autres camps périphériques (Ber et Goundam) d’ici la fin août 2023. La Minusma a achevé son retrait de la base d’Ogossagou après sa remise aux autorités maliennes.



Les troupes dernières sénégalaises stationnées à la base opérationnelle temporaire de la Minusma à Ogossagou, Région de Bandiagara, ont quitté les lieux le vendredi dernier, à la suite de la remise formelle de ce camp aux autorités maliennes. C’est une étape importante dans le retrait de la Minusma de notre pays. Ce, conformément à la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée le 30 juin 2023, à la demande de nos autorités.



« Le convoi de près de 150 casques bleus sénégalais, qui seront rapatriés dans les semaines à venir à la suite de la fermeture de la base, a quitté Ogossagou et est arrivé sans encombre à Mopti… », précise le communiqué, ajoutant que le le retrait a été effectué en coordination étroite avec les commandements des FAMa à Mopti et avec leur soutien.



Cette fermeture de la base d’Ogossagou s’inscrit dans la première phase du plan de retrait de la Mission. Selon elle, deux autres camps périphériques, précisément Ber et Goundam, dans la Région de Tombouctou et Ménaka dans le Nord-est du Mali seront fermés d’ici la fin de ce mois d’août. Dans le même temps, convient-il de rappeler, la Minusma a déjà réduit ses effectifs, 675 personnels militaires ayant quitté le pays depuis le 1er juillet.



La base d’Ogossagou a été créée en mars 2020, en réponse à des affrontements intercommunautaires qui avaient entraîné la mort de nombreux civils et le déplacement de plusieurs autres, déchirant le tissu social.



Dans son bilan, la Minusma a retenu que la présence des casques bleus a permis d’étendre la portée de la mission en termes de protection des civils au-delà d’Ogossagou. Le contingent sénégalais a effectué des centaines de patrouilles et de missions dans la zone au cours des trois dernières années.



Les FAMa sont déjà engagés pour maintenir la quiétude dans la zone. Selon le site officiel de l’Armée « fama.ml », le commandant du secteur 4 de l’Opération « Maliko », le colonel Karim Traoré, a assuré que toutes les mesures nécessaires sont déjà prises pour le dispositif sécuritaire existant dans la zone d’Ogossagou.



Oumar DIAKITE