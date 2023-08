Niger: une délégation officielle Mali/Burkina envoyée à Niamey en "solidarité" (armée malienne) - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Niger: une délégation officielle Mali/Burkina envoyée à Niamey en "solidarité" (armée malienne) Publié le lundi 7 aout 2023 | AFP

© Autre presse par DR

Niger

Tweet







L'armée malienne a annoncé lundi l'envoi à Niamey par le Mali et le Burkina Faso d'une délégation officielle conjointe en "solidarité" avec le Niger, théâtre fin juillet d'un coup d'Etat militaire et sous la menace d'une intervention militaire ouest-africaine.





"Le Burkina Faso et le Mali envoient une délégation à Niamey, conduite par le ministre malien" Abdoulaye Maïga, l'un des hommes forts de la junte malienne, a indiqué l'armée malienne sur les réseaux sociaux. "Objectif : témoigner de la solidarité des deux pays au peuple frère du Niger", a-t-elle ajouté. La délégation est attendue lundi au Niger, selon les Affaires étrangères nigériennes. L'annonce de cette visite intervient juste après l'expiration, dimanche à minuit, de l'ultimatum fixé par la Communauté économique des Etats ouest-africains (Cedeao) aux militaires nigériens pour rétablir le président renversé Mohamed Bazoum. La Cedeao a menacé de recourir à la force après l'expiration du délai. Le Mali et le Burkina Faso, où des militaires ont également pris le pouvoir par la force en 2020 et 2022, ont prévenu dans une déclaration commune qu'ils considéreraient une telle intervention comme une "déclaration de guerre".