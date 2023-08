Commune rurale de BANGASSI LE BVG décèle près de 151,44 Millions de FCFA d’irrégularités financières - abamako.com

News Politique Article Politique Commune rurale de BANGASSI LE BVG décèle près de 151,44 Millions de FCFA d’irrégularités financières Publié le lundi 7 aout 2023 | Nouvel Horizon

Cent cinquante et un million de francs CFA, c’est l’enveloppe autour de laquelle le flou demeure dans la gestion du conseil communal de la commune rurale de Bangassi au titre des exercices 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. C’est ce que révèle une mission de vérification financière du bureau du vérificateur générale qui avait pour objectif de s’assurer de la régularité et de la sincérité des opérations de recettes et de dépenses ainsi que de la conformité des actes des organes délibérant et exécutif de la (...)



RETROUVEZ LA SUITE DE VOTRE ARTICLE DANS LE NOUVEL HORIZON DU LUNDI 07 AOUT 2023



SEYDOU KONATÉ - NOUVEL HORIZON