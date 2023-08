Mohamed Chérif Koné à propos de la situation au Mali : « Les autorités de la Transition ont pour mandat d’œuvrer au retour à l’ordre constitutionnel, et non nous engager dans une guerre » - abamako.com

L’actualité nationale reste encore dominée par le débat sur le référendum, auquel s’ajoutent désormais la situation au Niger et l’ingérence des autorités de la Transition malienne dans ce dossier. Des errements de trop selon la Coordination des Mouvements de l "Appel du 20 Février pour sauver le Mali" qui était en conférence de presse ce week-end pour dénoncer les "dérives" de nos autorités. Selon le Coordinateur de l’Appel du 20 février, Cheick Mohamed Chérif Koné, ceux ci « ont pour mandat de rétablir l’ordre constitutionnel et non de nous engager dans une guerre », a t-il martelé en marge de la conférence de presse tenue durant ce Week end.

Evoquant la nouvelle constitution du Mali qui nous a fait basculer dans la 4eme république, Le magistrat , Coordinateur de l’Appel du 20 février, Cheick (...)







ALPHA C. SOW - NOUVEL HORIZON